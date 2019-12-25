«Билайн» рассказал, как технологии изменили жизнь россиян за последние 10 лет
В декабре 2019-го «Билайн» вспомнил, какие технологии появлялись в мире с 2009 года, как они развивались и меняли жизнь людей
Специалисты «Билайн» назвали «десятые» периодом активного развития диджитала, когда технологии вошли в жизнь каждого человека и кардинально изменили ее. Основные перемены связаны с двумя вещами: смартфонами и мобильным интернетом. В пресс-службе «Билайн» 25 декабря представили подборку технических явлений десятилетия, которые изменили образ жизни людей.
2010 год: социальные сети
В этот год начали активно развиваться соцсети, которые в дальнейшем плотно вошли в жизнь людей. Приложение Instagram появилось в 2010 году, в день релиза его скачали 25 тыс. человек, а к 2019 году его аудитория превысила 1 млрд пользователей. Сейчас соцсети могут повлиять даже на трудоустройство: 70% работодателей проверяют аккаунты соискателей.
2011 год: мессенджеры
WhatsApp был создан в 2009 году и постепенно начал осваивать российский рынок. К 2015 году в России им пользовались 7,5 млн человек. А в 2013 году создатель «ВКонтакте» Павел Дуров запустил мессенджер Telegram. Уже в первый год его аудитория достигла 1 млн человек. Кто-то пользовался им из-за безопасности, кто-то — из-за легкости, а кто-то — из-за стикеров с енотами.
2012 год: смартфоны
В 2008 году на рынок вышел iPhone 3G, а в 2012 году в продажу поступил Samsung Galaxy S III и Sony Xperia E. 1 ГБ оперативной памяти, 8-мегапиксельная камера, дисплей с диагональю в 4,8 дюймов — средние характеристики телефона тех лет. Сейчас смартфоны заменяют плеер, планер, фитнес-тренера, кинотеатр. В результате почти 30 млн россиян выходят в интернет только со смартфона (у десктопных компьютеров это число вдвое ниже).
2013 год: мобильный интернет
Развитие соцсетей и мессенджеров происходило вместе с ростом популярности смартфонов. Причина этого роста — доступность мобильного интернета. В начале 2010-х по всему миру, включая Россию, начали внедрять сети поколения 4G. В 2013 году «Билайн» запустил в Москве первую сеть 4G, а за 10 месяцев 2019 года, реализуя задачу по усилению 4G на территории страны, стал лидером среди операторов связи по скорости роста сети 4G. Сейчас 90% молодежи в России пользуется мобильным интернетом.
2014 год: удаленная работа
В 2014 году чистых фрилансеров на рынке было 34%, в 2019 — 52%. На развитие тренда повлияло улучшение качества интернета — большая часть фрилансеров (69%) находит работу именно в сети. Теперь они могут хранить все нужные для работы данные в облаке и начинать трудовой день в любой точке планеты.
2015 год: умная техника
В 2015 году стартовала продажа умных часов AppleWatch. С тех пор «поумнели» колонки, пылесосы и дома в целом. Благодаря GPS-картам люди реже теряются в незнакомых городах, голосовые помощники могут ответить на разные вопросы, а видеоняни помогают следить за детьми.
2016 год: оплата телефоном
В октябре 2016 года в России запустили ApplePay, в 2017-м за ним последовал GooglePay. С тех пор телефоны стали мобильными кошельками.
2017 год: YouTube, сериалы, стримы
В 2017 году на видеохостинге YouTube вышло шоу «вДудь», которое задало новые тренды на контент в интернете. Для ряда пользователей телевидение заменил YouTube, ставший платформой с разнообразным контентом. На этой волне набрали популярность стриминговые сервисы, перезапустившие индустрию сериалов.
2018 год: доставка через интернет
2010-е в шутку называют «раем для интровертов»: теперь можно почти не выходить из дома и, сделав заказ в интернете, получить через курьера все необходимое.
2019 год: дроны
Дроны делают фотографии и снимают фильмы, а также помогают людям. Например, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» уже ищет людей с помощью нейросети от «Билайн» и фотографий, сделанных с дронов.
Задача следующего десятилетия — запуск сетей пятого поколения (5G) в регионах России.
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