В России мессенджеры начали проверять личность пользователей по номеру телефона

В России 5 мая вступило в силу постановление Правительства РФ об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона

Теперь владельцы мессенджеров должны будут проверять данные о регистрации номера абонента через мобильного оператора, а операторы обязаны в течение 20 минут сообщать, какими мессенджерами пользуются их клиенты. Если данные совпадут, пользователь сможет пройти авторизацию и полу. После этого ему присвоят идентификационный код.

За отказ работать по новым правилам компаниям грозит штраф до 1 млн рублей и блокировка на территории России, сообщает РИА «Новости». При этом агентство отмечает, что абоненты не ощутят значительных изменений, потому что мессенджеры и раньше проверяли номера при авторизации.

Суть нововведения — в том, что мессенджерам придется напрямую обращаться к операторам, а не просить пользователей ввести код из смс-сообщения, уточняет RT.

Как сообщали Юга.ру, постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона было подписано в ноябре 2018 года.