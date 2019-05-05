В России мессенджеры начали проверять личность пользователей по номеру телефона

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В России 5 мая вступило в силу постановление Правительства РФ об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона 

Теперь владельцы мессенджеров должны будут проверять данные о регистрации номера абонента через мобильного оператора, а операторы обязаны в течение 20 минут сообщать, какими мессенджерами пользуются их клиенты. Если данные совпадут, пользователь сможет пройти авторизацию и полу. После этого ему присвоят идентификационный код.

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За отказ работать по новым правилам компаниям грозит штраф до 1 млн рублей и блокировка на территории России, сообщает РИА «Новости». При этом агентство отмечает, что абоненты не ощутят значительных изменений, потому что мессенджеры и раньше проверяли номера при авторизации.

Суть нововведения — в том, что мессенджерам придется напрямую обращаться к операторам, а не просить пользователей ввести код из смс-сообщения, уточняет RT.

Как сообщали Юга.ру, постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона было подписано в ноябре 2018 года.

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В России мессенджеры начали проверять личность пользователей по номеру телефона
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