Пенсионерка погибла при пожаре в Новороссийске
Следователи проводят проверку после гибели пенсионерки при пожаре в многоэтажке Новороссийска
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Вечером 25 января в квартире на четвертом этаже многоквартирного жилого дома в переулке Любимом произошел пожар площадью 20 кв. метров. В 21:42 огонь потушили, из дома эвакуировали 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, спасателей вызвали соседи, которые увидели задымление. Когда огонь потушили, в квартире нашли тело 67-летней женщины. Предположительно причиной пожара стала неисправная электропроводка. Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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