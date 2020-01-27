Пенсионерка погибла при пожаре в Новороссийске

Краснодарский край

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Следователи проводят проверку после гибели пенсионерки при пожаре в многоэтажке Новороссийска

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Вечером 25 января в квартире на четвертом этаже многоквартирного жилого дома в переулке Любимом произошел пожар площадью 20 кв. метров. В 21:42 огонь потушили, из дома эвакуировали 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, спасателей вызвали соседи, которые увидели задымление. Когда огонь потушили, в квартире нашли тело 67-летней женщины. Предположительно причиной пожара стала неисправная электропроводка. Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В тот же день еще один пожар случился в дачном доме в Тимашевске. Позже там нашли тело 56-летнего мужчины. В Сочи 23 января пенсионер погиб во время пожара в общежитии. За день до этого в поселке Максима Горького в Кавказском районе произошел пожар, в результате которого погиб 55-летний мужчина.

МЧС Новороссийск Пожары Следственный комитет смерть

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