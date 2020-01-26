Один человек погиб при пожаре в доме в Тимашевске

В Тимашевске ночью 25 января после пожара в дачном доме нашли тело мужчины

Пожар случился в 23:12 в СОТ «Строитель» 22 Линия. Спасатели потушили одноэтажное строение на площади 20 кв. Метров уже в 23:26. На месте работали шесть человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Когда огонь потушили, в дачном доме нашли тело 56-летнего мужчины. Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Назначены судебно-медицинская и поджаро-техническая экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.