Один человек погиб при пожаре в доме в Тимашевске

Краснодарский край

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В Тимашевске ночью 25 января после пожара в дачном доме нашли тело мужчины

Пожар случился в 23:12 в СОТ «Строитель» 22 Линия. Спасатели потушили одноэтажное строение на площади 20 кв. Метров уже в 23:26. На месте работали шесть человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Когда огонь потушили, в дачном доме нашли тело 56-летнего мужчины. Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Назначены судебно-медицинская и поджаро-техническая экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Напомним, в Сочи 23 января пенсионер погиб во время пожара в общежитии. За день до этого в поселке Максима Горького в Кавказском районе произошел пожар, в результате которого погиб 55-летний мужчина.

МЧС Пожары Следственный комитет смерть Тимашевский район

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