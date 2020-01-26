Один человек погиб при пожаре в доме в Тимашевске
В Тимашевске ночью 25 января после пожара в дачном доме нашли тело мужчины
Пожар случился в 23:12 в СОТ «Строитель» 22 Линия. Спасатели потушили одноэтажное строение на площади 20 кв. Метров уже в 23:26. На месте работали шесть человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Когда огонь потушили, в дачном доме нашли тело 56-летнего мужчины. Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Назначены судебно-медицинская и поджаро-техническая экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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