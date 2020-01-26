Под Краснодаром загорелся камыш
Под Краснодаром вечером 25 января загорелась сухая растительность
Возгорание случилось на территории Теучежского и Тахтамукайского районов Адыгеи. Огонь тушили 10 пожарных республики и три единицы техники. Угрозы распространения пламени на населенные пункты и объекты инфраструктуры нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.
К утру 26 января стало известно, что огонь потушили. Площадь пожара составила около 400 кв. метров.
Как писали Юга.ру, днем 24 января в Краснодаре загорелась кровля частного дома на площади 100 кв. метров. Примерно в это же время в краевой столице случился еще один пожар — в ангаре на улице Путевой.
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