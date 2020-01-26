Под Краснодаром загорелся камыш

Возгорание случилось на территории Теучежского и Тахтамукайского районов Адыгеи. Огонь тушили 10 пожарных республики и три единицы техники. Угрозы распространения пламени на населенные пункты и объекты инфраструктуры нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

К утру 26 января стало известно, что огонь потушили. Площадь пожара составила около 400 кв. метров.