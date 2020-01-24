СК начал проверку после гибели 79-летнего пенсионера при пожаре в общежитии Сочи

В Сочи следователи выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погиб пенсионер

Накануне вечером на четвертом этаже общежития на улице Донской в Сочи загорелась квартира. Спасатели эвакуировали 30 человек, еще 19 людям помогли выбраться из здания. Позже в комнате нашли тело мужчины.

Следственный отдел по Центральному району Сочи СКР по Краснодарскому краю организовал доследственную проверку по сообщению о пожаре, где нашли тело 79-летнего местного жителя.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.