СК начал проверку после гибели 79-летнего пенсионера при пожаре в общежитии Сочи
В Сочи следователи выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погиб пенсионер
Накануне вечером на четвертом этаже общежития на улице Донской в Сочи загорелась квартира. Спасатели эвакуировали 30 человек, еще 19 людям помогли выбраться из здания. Позже в комнате нашли тело мужчины.
Следственный отдел по Центральному району Сочи СКР по Краснодарскому краю организовал доследственную проверку по сообщению о пожаре, где нашли тело 79-летнего местного жителя.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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