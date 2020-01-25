«Все из-за угрозы моей жизни, которая исходила от мужа». Полиция проверит информацию из видеообращения матери тройняшек, сбежавшей из дома в Туапсе

Полиция проведет проверку фактов, о которых говорится в видеообращении жительницы Туапсе, матери троих детей, которая несколько раз уходила из дома

СМИ сообщили о пропаже 25-летней матери трех детей 10 января. Она не взяла с собой телефон и не выходила на связь с семьей. Информацию распространили в соцсетях, женщину искали всем городом. По данным правоохранительных органов, через несколько дней документы пропавшей матери были найдены в сочинском автобусе.

22 января пропавшую жительницу Туапсе обнаружили в Сочи, на российско-абхазской границе, живой и здоровой, после чего ее вернули домой. Однако ночью она снова ушла из дома и подала заявление в полицию. Видеообращение мать тройняшек записала, находясь в травматологическом отделении Туапсинской центральной районной больницы.

«Сбежать из дома меня побудила прямая угроза моей жизни, которая исходила от мужа. Я — не наркоманка, не алкоголичка и тем более не мать-кукушка, как сейчас обо мне говорят родственники моего мужа», — сказала женщина.

По словам потерпевшей, она сняла все побои.

«У меня большое сотрясение головного мозга и некие ссадины, синячки. Что с моим здоровьем будет, я не знаю. У меня вчера вечером пропадало зрение», — добавила мать тройняшек.