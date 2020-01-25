«Все из-за угрозы моей жизни, которая исходила от мужа». Полиция проверит информацию из видеообращения матери тройняшек, сбежавшей из дома в Туапсе
Полиция проведет проверку фактов, о которых говорится в видеообращении жительницы Туапсе, матери троих детей, которая несколько раз уходила из дома
Послепоявления видеозаписи, опубликованной в соцсетях 24 января, назначили проверку, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю 25 января.
СМИ сообщили о пропаже 25-летней матери трех детей 10 января. Она не взяла с собой телефон и не выходила на связь с семьей. Информацию распространили в соцсетях, женщину искали всем городом. По данным правоохранительных органов, через несколько дней документы пропавшей матери были найдены в сочинском автобусе.
22 января пропавшую жительницу Туапсе обнаружили в Сочи, на российско-абхазской границе, живой и здоровой, после чего ее вернули домой. Однако ночью она снова ушла из дома и подала заявление в полицию. Видеообращение мать тройняшек записала, находясь в травматологическом отделении Туапсинской центральной районной больницы.
«Сбежать из дома меня побудила прямая угроза моей жизни, которая исходила от мужа. Я — не наркоманка, не алкоголичка и тем более не мать-кукушка, как сейчас обо мне говорят родственники моего мужа», — сказала женщина.
По словам потерпевшей, она сняла все побои.
«У меня большое сотрясение головного мозга и некие ссадины, синячки. Что с моим здоровьем будет, я не знаю. У меня вчера вечером пропадало зрение», — добавила мать тройняшек.
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При этом ее муж категорически отрицает побои и считает, что видео с обвинением в домашнем насилии было записано под воздействием наркотических веществ.
«Лицо, мимика и жесты говорят сами за себя. Посмотрите на ее состояние. Я предлагал проверить ее на наркотики, никто не дает это сделать. Кому вы верите?», — заявил в беседе с РИА «Новости» супруг жительницы Туапсе.
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