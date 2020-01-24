В Сочи при пожаре в общежитии погиб мужчина

Краснодарский край

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В Сочи вечером 23 января после пожара в комнате общежития нашли тело мужчины

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Квартира на четвертом этаже общежития на улице Донской в Сочи загорелась в 22:13. Спасатели эвакуировали 30 человек, еще 19 людям помогли выбраться из здания.

После того, как огонь потушили, в сгоревшей комнате нашли тело пожилого мужчины, который погиб во время пожара. На месте работали следователи, сообщил 23 января «Интерфакс».

Напомним, 22 января при пожаре в многоэтажке на улице Тюльпанов в Адлерском районе также эвакуировали 30 человек и спасли 13.

МЧС Пожары Следственный комитет смерть Сочи

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