В Сочи из-за пожара в общежитии эвакуировали 30 человек, спасли 19
Вечером 23 января в общежитии на улице Донской в Сочи произошел пожар
Сообщение о возгорании поступило пожарным в 22:13. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали жильцов — всего 30 человек, еще 19 людям помогли выбраться из здания.
«Произошло возгорание квартиры на 4-м этаже здания. В 22:32 огонь локализовали на площади 14 кв. метров и ликвидировали открытое горение», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, накануне при пожаре в многоэтажке на улице Тюльпанов в Адлерском районе также эвакуировали 30 человек и спасли 13.
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⠀ ⠀ В Сочи на Донской 19 горит квартира на 4-м этаже! На месте происшествия уже работают службы МЧС, всех людей эвакуировали. Обстоятельства выясняются. Информация будет обновлена. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в шапке профиля)‼️ #chpsochi #chp_sochi #чпсочи
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