В Сочи из-за пожара в общежитии эвакуировали 30 человек, спасли 19

Вечером 23 января в общежитии на улице Донской в Сочи произошел пожар

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 22:13. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали жильцов — всего 30 человек, еще 19 людям помогли выбраться из здания.

«Произошло возгорание квартиры на 4-м этаже здания. В 22:32 огонь локализовали на площади 14 кв. метров и ликвидировали открытое горение», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.