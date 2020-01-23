В Сочи из-за пожара в общежитии эвакуировали 30 человек, спасли 19

Краснодарский край

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Вечером 23 января в общежитии на улице Донской в Сочи произошел пожар

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 22:13. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали жильцов — всего 30 человек, еще 19 людям помогли выбраться из здания.

«Произошло возгорание квартиры на 4-м этаже здания. В 22:32 огонь локализовали на площади 14 кв. метров и ликвидировали открытое горение», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, накануне при пожаре в многоэтажке на улице Тюльпанов в Адлерском районе также эвакуировали 30 человек и спасли 13.

Пожары Сочи

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