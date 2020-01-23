В Сочи объявили экстренное предупреждение по заморозкам

В Сочи в ночь на 24 января будет действовать штормовое предупреждение из-за резкого похолодания

В ночь с 23 на 24 января температура воздуха в центре курорта опустится до -5 °С, в предгорной зоне — до -10 °С . Местами синоптики прогнозируют мокрый снег с налипанием на провода и деревья. Порывы ветра достигнут 14 м/с. На дорогах ожидается гололедица и ухудшение видимости.

Все оперативные городские службы перевели в режим повышенной готовности. Спасатели просят жителей и гостей Сочи быть бдительными и заранее принять все необходимые меры предосторожности. Автовладельцам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте, а в случае необходимости выезда — оснастить машины зимней резиной.