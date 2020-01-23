В Сочи объявили экстренное предупреждение по заморозкам
В Сочи в ночь на 24 января будет действовать штормовое предупреждение из-за резкого похолодания
В ночь с 23 на 24 января температура воздуха в центре курорта опустится до -5 °С, в предгорной зоне — до -10 °С . Местами синоптики прогнозируют мокрый снег с налипанием на провода и деревья. Порывы ветра достигнут 14 м/с. На дорогах ожидается гололедица и ухудшение видимости.
Все оперативные городские службы перевели в режим повышенной готовности. Спасатели просят жителей и гостей Сочи быть бдительными и заранее принять все необходимые меры предосторожности. Автовладельцам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте, а в случае необходимости выезда — оснастить машины зимней резиной.
Кроме того, в пресс-службе мэрии города попросили не оставлять автомобили в местах, где они могут помешать проезду спецтехники.
Напомним, в горах Красной Поляны до конца суток 23 января синоптики предрекали снегопад и ветер до 20 м/с.
Как писали Юга.ру, до 24 января в Краснодарском крае прогнозируют метель и гололед. В связи с этим МЧС Кубани перешло в режим повышенной готовности из-за непогоды.
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