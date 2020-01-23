В Новороссийске произошел пожар на территории цемзавода

Краснодарский край

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В Новороссийске 23 января спасатели потушили огонь в хозяйственной постройке на цементном заводе

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Заявление о возгорании одноэтажного хозяйственного строения на улице Сухумское шоссе поступило в 9:26. Огонь на площади 40 кв. метров потушили в 10:10.

Пострадавших и эвакуированных нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Накануне вечером в Сочи произошел пожар в многоэтажном доме, из которого эвакуировали 30 человек и еще одного спасли. В тот же день в поселке Максима Горького в Кавказском районе один человек погиб при пожаре в частном доме.

МЧС Новороссийск Пожары

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