В Новороссийске произошел пожар на территории цемзавода
В Новороссийске 23 января спасатели потушили огонь в хозяйственной постройке на цементном заводе
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Заявление о возгорании одноэтажного хозяйственного строения на улице Сухумское шоссе поступило в 9:26. Огонь на площади 40 кв. метров потушили в 10:10.
Пострадавших и эвакуированных нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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