Адыгейские ученые изобрели новый напиток из козьего молока

В Адыгее ученые создали новый кисломолочный напиток на основе козьего молока и сыворотки

Авторами разработки стали доцент кафедры технологии пищевых продуктов и организации питания, кандидат технических наук Марзият Гашева и выпускница факультета аграрных технологий Майкопского государственного технологического университета (МГТУ) Виктория Афанасьева.

В основе инновационного продукта питания — козье молоко и молочная сыворотка. В марте изобретение было запатентовано. Патентообладателем является МГТУ, сообщили в пресс-службе вуза.

«Изобретением признан "Способ производства кисломолочного напитка смешанного брожения на основе козьего молока и молочной сыворотки". Он позволяет получить кисломолочные напитки, имеющие ресурсосберегающую, биологическую, экологическую, социальную и экономическую значимость», — объяснили в МГТУ.

Как рассказала Юга.ру Марзият Гашева, чтобы получить новый продукт из козьего молока на основе национального кисломолочного продукта «къундысу», около семи лет проводилась большая научно-исследовательская работа, в том числе и в рамках реализации грантового проекта.

«В результате удалось получить данный способ и новый кисломолочный продукт, который схож с таном и айраном. Представив этот способ изготовления кисломолочного продукта на всероссийском конкурсе инновационных проектов "УМНИК-2014", моя студентка Виктория Афанасьева одержала победу», — прокомментировала Марзият Гашева.

Она выразила надежду на то, что инновационным способом заинтересуются производители. Срок действия патента истекает 6 декабря 2036 года.