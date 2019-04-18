В Адыгее собираются создать первый в стране кластер по производству продуктов из козьего молока

В Адыгее планируют создать первый в России сельскохозяйственный кластер в сфере молочного козоводства

Агрохолдинг «Мирный» собирается до 2023 года построить в Майкопском районе три животноводческих комплекса по разведению коз, переработке молока и производству молочной продукции, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Майкопского района.

Строительство первого комплекса ведется на базе ООО «Мирный — Адыгея» в окрестностях поселка Трехречного на земельном участке площадью почти 600 га. Проект расширят, еще два таких комплекса планируется построить в Майкопском районе на площади около 1,5 га.

Каждый комплекс будет состоять из молочно-товарной козьей фермы на 2 тыс. голов дойного стада, кормоцеха и мини-завода по переработке козьего молока производительностью до 6 тыс. литров молока в смену. Кроме того, предприятие планирует производить разные виды молочной и кисломолочной продукции, в том числе адыгейский сыр.

Как рассказал порталу Юга.ру исполнительный директор ООО «Мирный — Адыгея» Александр Данькин, проект разработан на основе современного европейского опыта молочного козоводства (Голландия, Франция) и прошел аудит европейских экспертов и ветеринаров.

«Ввод первого комплекса объекта в эксплуатацию запланирован в ноябре. Для запуска первого комплекса заключен договор на поставку 1,5 тыс. альпийских коз Заанненской породы — самая высокая молочная продуктивность в мире. В октябре уже планируется поставка первой партии коз», — сказал Данькин.

Общий объем инвестиций в кластер составит более 2 млрд рублей, в первый комплекс потратят более 605,5 млн рублей, из них уже вложено 195 млн рублей. Также достигнута договоренность об участии в проекте немецкого фонда KGAL, который обеспечит не менее 25% от суммы инвестиций.

Как сообщали Юга.ру, о том, что в Майкопском районе появится крупное агропредприятие, стало известно в июне 2018 года.

Проект по созданию кластера молочного козоводства поддержал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Руководство республики совместно с районной администрацией прорабатывают вопрос обеспечения будущих комплексов необходимыми энергомощностями.

На новом предприятии создадут около 100 рабочих мест со среднемесячной зарплатой в 30 тыс. рублей. Ежегодные налоговые и прочие отчисления в бюджеты всех уровней за десять лет составят порядка 1,4 млрд рублей.