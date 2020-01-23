На Дону жители хутора выступили против строительства мусорного полигона. На них начали заводить дела

Ростовский суд в январе оштрафовал пенсионера, который якобы преградил автокрану проезд на стройку мусорного полигона

Что произошло? На хуторе Веселом Мясниковского района Ростовской области в ноябре прошлого года начали готовить площадку для мусорного полигона. Компания «Чистый город» планирует завершить строительство в 2020 году, чтобы свозить туда отходы из Ростова-на-Дону. Куда мусор свозят сейчас? Площадка временного накопления находится рядом с микрорайоном «Леванцовский» в областном центре. Однако с августа 2018 года местные жители начали устраивать акции протеста, требуя закрытия свалки. Участники жаловались на постоянный неприятный запах и проблемы со здоровьем.

Какой будет новая свалка? Мощность полигона твердых бытовых отходов составит 800 тыс. тонн в год. По заключению застройщика, участок полностью соответствует требованиям природоохранного законодательства. Вокруг балки Белой есть охранная зона — 50 метров. К ней можно прибавить еще 25 метров — расстояние от высоковольтных линий, где тоже нельзя ничего строить. Учтена и санитарная зона в 1 км от границы населенного пункта. «Чистый город» утверждает, что заключение экологической экспертизы на строительство появилось в конце декабря. Теперь нужно получить одобрение «Главгосэкспертизы России». На сайте компании нет информации о протестах жителей. За что оштрафовали пенсионера? 68-летний активист Геннадий Запорожцев рассказал, что около 20-30 местных жителей хотели встретиться с министром ЖКХ Ростовской области Андреем Майером. На место встречи приехали полиция и автокран, который перекрыл перекресток. Когда стало ясно, что министр не приедет, полицейский приказал жителям разойтись, чего они не сделали. Позже на Запорожцева завели административное дело по ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). По версии следствия, он пытался остановить кран, который ехал на стройку. Пенсионера оштрафовали на 10 тыс. рублей. Адвокат общественника заявил, что на видео, которое представили в суд, видно, что на дороге никого нет, люди стоят на обочине и общаются с силовиком. Юрист подал апелляцию, однако ее отклонили. Он намерен обжаловать решение снова.

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Что говорит мусорная компания? Директор «Чистого города» Элла Кузьмина ранее утверждала, что местные жители препятствуют строительству полигона. По ее словам, люди выставляют посты на всех подъездных дорогах, вбивают в грунт шипы, которые портят колеса, а также устраивают баррикады из поваленных деревьев. Все это якобы повредило уже семь машин. На что еще жалуются местные жители? Люди утверждают, что большегрузы разрушают хуторские дороги. Обращения в ГИБДД ни к чему не приводят. Кроме того, свалку строят всего в нескольких киломерах от жилых домов. Местные жители направили президенту России Владимиру Путину более 140 обращений, однако никакого ответа не получили. По их словам, они боятся участвовать в акциях протеста из-за возможной уголовной ответственности.