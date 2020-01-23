Стендапер Александр Долгополов 23 января вылетел из России после того, как московская полиция начала в его отношении проверку по делу об оскорблении чувств верующих

Александр Долгополов 21 января написал в своем инстаграме, что в петербургский стендап-клуб HopHead Tap Room, где 5 апреля 2019 года происходила запись его выступления «Новый час шуток», поступил запрос от ГУ МВД России по Московской области. В нем полиция просила подтвердить, снималось ли выступление в этом баре, и если да, то в какой день, а также предоставить сведения о самом Долгополове.

«Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень — два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау!» — отреагировал Долгополов.

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По информации издания Baza, заявление об оскорблении чувств верующих написал в январе 2020 года один из жителей города Орехово-Зуево. Его мог задеть отрывок выступления Долгополова, в котором стендапер говорит об Иисусе и Деве Марии, используя ненормативную лексику. Позже Baza сообщила, что изданию удалось пообщаться с заявителем, он «придерживается глубоко религиозных взглядов, увлекается тематикой ДНР/ЛНР».

Сам Долгополов подчеркнул, что свои шутки он не намерен корректировать. «Закон о защите чувств верующих — это дискриминация атеистов. Такого закона не должно быть, судов над атеистами не должно быть, эти суды несправедливы, я прав, а этот человек, как бы он ни обиделся, нет», — прокомментировал корреспонденту «МБХ Медиа» Долгополов.

Вечером 22 января концертный директор комика Армен Гандилян сообщил, что продажа билетов на ближайшие выступления будет приостановлена. А 23 января адвокат правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев сообщил «МБХ медиа», что Долгополов покинул Россию. «Покинул страну, пока не прояснятся обстоятельства, чтобы быть спокойнее. Куда он уехал, мы пока не можем говорить», — объяснил Соловьев.

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с Долгополовым в своем телеграм-канале, вспомнив евангельскую притчу о фарисеях и блуднице.

«Я не поддерживаю тех, кто оскорбляет религиозные чувства верующих. Я не понимаю, зачем они это делают. Мне тоже неприятно наблюдать за их выходками по телевизору или на сцене. Но я также не понимаю, зачем на их фоне выставлять верующих людей "инквизиторами". В продолжение темы с Ургантом — следующая новость: "На комика Александра Долгополова подали заявление об оскорблении чувств верующих". И чего добились? В итоге опять все ополчились на православных людей», — резюмировала Поклонская.