Мэрия Краснодара не может бороться с незаконными ларьками во дворах многоэтажек, поэтому призвала горожан жаловаться на них в суд

В телеграм-канале мэрии Краснодара рекомендовали горожанам образщаться в суд и представили образец искового заявления для борьбы с незаконными объектами во дворах многоэтажек. В мэрии объяснили, что у муниципалитета нет прав заниматься этой проблемой.

«Дело в том, что управление муниципального контроля не имеет полномочий препятствовать работе нестационарных торговых объектов, установленных на частных территориях. Это территория жильцов дома», — обхяснили в пресс-службе администрации Краснодара.

В мэрии добавили, что в городе с 2018 года ведется активная борьба с ларьками и гаражами на муниципальной земле, из-за чего торговые точки начали переезжать во дворы.

«А тут наша юрисдикция заканчивается. По сути, это уже торговое пиратство в нейтральных водах», — заявили в публикации.

Скачать образец заявления можно на сайте мэрии Краснодара.