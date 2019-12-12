Мэрия Краснодара не может бороться с незаконными ларьками во дворах многоэтажек, поэтому призвала горожан жаловаться на них в суд
Администрация Краснодара 12 декабря призвала жильцов многоэтажек бороться с ларьками на придомовых территориях
В телеграм-канале мэрии Краснодара рекомендовали горожанам образщаться в суд и представили образец искового заявления для борьбы с незаконными объектами во дворах многоэтажек. В мэрии объяснили, что у муниципалитета нет прав заниматься этой проблемой.
«Дело в том, что управление муниципального контроля не имеет полномочий препятствовать работе нестационарных торговых объектов, установленных на частных территориях. Это территория жильцов дома», — обхяснили в пресс-службе администрации Краснодара.
В мэрии добавили, что в городе с 2018 года ведется активная борьба с ларьками и гаражами на муниципальной земле, из-за чего торговые точки начали переезжать во дворы.
«А тут наша юрисдикция заканчивается. По сути, это уже торговое пиратство в нейтральных водах», — заявили в публикации.
Скачать образец заявления можно на сайте мэрии Краснодара.
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Напомним, в марте 2018 года мэр краевой столицы Евгений Первышов сообщил, что в городе находятся около 300 ларьков и павильонов, установленных около жилых домов. Он объяснил, что предприниматели пользуются несовершенством закона и договариваются об установке с управляющими компаниями. При этом законодательство запрещает размещать такие объекты, однако в стране не выстроена система штрафов и наказаний. Первышов предложил внести поправки в краевой закон «Об административных правонарушениях». Их должна была одобрить гордума, чтобы затем отправить в ЗСК для окончательного принятия.
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