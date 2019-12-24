ВЦИОМ: только 46% россиян хватает денег на свои нужды

Социологи 24 декабря сообщили, что каждый второй житель России недоволен уровнем достатка в семье

В начале декабря социологи опросили 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Они сравнили результаты опроса с данными 2000 года.

Выяснилось, что за двадцать лет удовлетворенность россиян различными аспектами своей жизни существенно увеличилась. Если в 2000 году кругом общения были удовлетворены 85% респондентов, то в 2019 году этот показатель увеличился до 90%.

Своим образованием 20 лет были довольны 57% опрошенных, в этом же году цифра возросла до 81%. Выросло и качество питания в российских семьях. Если раньше оно удовлетворяло 41% населения, то сейчас питанием довольны 78% опрошенных.

Незначительно увеличилась удовлетворенность состоянием своего здоровья (на 3%) и состоянием окружающей среды (на 7%). А вот удовлетворенность материальным положением повысилась на 21% — с 25% до 46%.

В целом, своей жизнью на сегодняшний день довольны 79% россиян, что на 17% больше, чем в начале второго тысячелетия.

Напомним, в октябре 2019 года Росстат сообщил, что у 49,4% хватает денег только на еду и одежду. Три года назад этот показатель был равен 41%.