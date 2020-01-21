Вылетевший из Краснодара Sukhoi Superjet 100 внепланово сел в Ростове

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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Самолет Sukhoi Superjet 100 вечером 21 января совершил внеплановую посадку в ростовском аэропорту Платов

SSJ100 авиакомпании «Азимут» выполнял рейс из Краснодара в Нижний Новгород. Около 17:30 самолет сел в Ростове.

«Предварительная причина — срабатывание датчика расхода топлива», — цитирует информированный источник «Интерфакс»

На борту находятся 88 пассажиров и пять членов экипажа.

Пресс-служба «Азимута» подтвердила факт посадки авиарейса в аэропорту Платов по технической причине. Там отметили, что посадка прошла в штатном режиме.

Life пишет, что в течение полутора часов должны выделить резервный борт, и пассажиры продолжат свой путь. Сейчас их доставили в здание аэропорта.

Напомним, внимание к судам Sukhoi Superjet 100 возросло после катастрофы, произошедшей 5 мая в аэропорту Шереметьево. Тогда при аварийной посадке самолет Москва — Мурманск «Аэрофлота» несколько раз ударился о полосу и воспламенился. В результате погиб 41 человек. 

После этого 8 мая в Ростове из-за неполадки отменили вылет такого самолета в Москву. 13 мая SSJ100 по техническим причинам не вылетел из Краснодара в Челябинск. На следующий день из-за неисправности отменили вылет самолета из Новосибирска в Ростов. А 31 июля Sukhoj Superjet 100 Краснодар — Тюмень с 97 пассажирами экстренно сел в Самаре из-за неполадок в двигателе. 4 августа летевший в Сочи Sukhoj Superjet 100 экстренно сел в Минводах.

Авиация Аэропорты Ростов-на-Дону

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