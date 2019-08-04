Летевший в Сочи Sukhoj Superjet 100 экстренно сел в Минводах

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», летевший из Элисты в Сочи, вечером 4 августа экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации

«Командир связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации — разгерметизации салона. Было принято решение об экстренной посадке в Минводах», — цитирует «Интерфакс» источника в органах управления воздушным движением.

По его словам, на борту лайнера был 81 пассажир. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.