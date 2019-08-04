Летевший в Сочи Sukhoj Superjet 100 экстренно сел в Минводах
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», летевший из Элисты в Сочи, вечером 4 августа экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации
«Командир связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации — разгерметизации салона. Было принято решение об экстренной посадке в Минводах», — цитирует «Интерфакс» источника в органах управления воздушным движением.
По его словам, на борту лайнера был 81 пассажир. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
Напомним, внимание к судам Sukhoi Superjet 100 возросло после после катастрофы, произошедшей 5 мая в аэропорту Шереметьево. Тогда при аварийной посадке самолет Москва — Мурманск «Аэрофлота» несколько раз ударился о полосу и воспламенился. В результате погиб 41 человек.
После этого 8 мая в Ростове из-за неполадки отменили вылет такого самолета в Москву. 13 мая SSJ100 по техническим причинам не вылетел из Краснодара в Челябинск. На следующий день из-за неисправности отменили вылет самолета из Новосибирска в Ростов. А 31 июля Sukhoj Superjet 100 Краснодар — Тюмень с 97 пассажирами экстренно сел в Самаре из-за неполадок в двигателе.
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