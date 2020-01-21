В Адыгее не могут полноценно вернуть водоснабжение из-за нехватки воды в горных реках
В водоканале Майкопа 21 января рассказали, что из-за нехватки воды в реках наполнение резервуаров происходит медленно, его ускорят только осадки
Порыв на трассе водовода произошел вечером 18 января. Без воды остались жители столицы Адыгеи и Майкопского района. Вода в домах майкопчан появилась 20 января. Однако она по-прежнему поступает с ограничениями, как было до аварии. В 11 населенных пунктах Майкопского района водоснабжение еще не подключено, там осуществляется подвоз воды, закрыты детские сады и школы.
Из-за нехватки воды в горных реках наполнение резервуаров после аварии на водоводе идет медленно, сообщил порталу Юга.ру руководитель МУП «Майкопводоканал» Султан Апажихов. По его словам, дождь и снег в горах Адыгеи, где находятся основные скважины, ускорят стабилизацию с водоснабжением.
«Выход на плановый режим водоснабжения Майкопского района ожидается после заполнения резервуаров водой. Из-за слухов о повторной аварии 20 января начался резкий забор воды населением, и мы потеряли около 60 см в резервуарах. В настоящее время в накопительной системе уровень воды составляет 1,5 метра, это более половины от необходимого объема. За ночь в резервуарах планируется набрать до 2 метров воды», — рассказал Султан Апажихов.
По поручению главы Адыгеи в район направили дополнительную технику для обеспечения подвоза воды. Руководству района Мурат Кумпилов поручил увеличить количество точек подвоза воды и максимально приблизить их к домам, в которых проживают пожилые люди, добавили в пресс-службе главы республики.
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