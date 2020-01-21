В Адыгее не могут полноценно вернуть водоснабжение из-за нехватки воды в горных реках

В водоканале Майкопа 21 января рассказали, что из-за нехватки воды в реках наполнение резервуаров происходит медленно, его ускорят только осадки

Порыв на трассе водовода произошел вечером 18 января. Без воды остались жители столицы Адыгеи и Майкопского района. Вода в домах майкопчан появилась 20 января. Однако она по-прежнему поступает с ограничениями, как было до аварии. В 11 населенных пунктах Майкопского района водоснабжение еще не подключено, там осуществляется подвоз воды, закрыты детские сады и школы.

Из-за нехватки воды в горных реках наполнение резервуаров после аварии на водоводе идет медленно, сообщил порталу Юга.ру руководитель МУП «Майкопводоканал» Султан Апажихов. По его словам, дождь и снег в горах Адыгеи, где находятся основные скважины, ускорят стабилизацию с водоснабжением.