Власти Майкопа назвали фейком информацию о новой аварии на водоводе
В Майкопе 20 января полностью восстановили водоснабжение, а распространяемую в соцсетях информацию о повторной аварии на водоводе в мэрии назвали слухами
Напомним, 18 января большая часть Майкопа и ряд населенных пунктов Майкопского района остались без воды из-за аварии на водоводе в горах.
Ремонт прорвавшейся трубы завершили к 17:00 19 января. 20 января в республиканской столице полностью восстановили водоснабжение, однако в соцсетях стала появляться информация о новой аварии. Порталу Юга.ру в администрации города сообщили, что это ложные данные.
«Был проведен обход трассы водовода, кое-где выявлена течь. Она устранена. Это — штатная ситуация. Поэтому информация о новой аварии на групповом водоводе не подтверждается», — рассказали Юга.ру в МУП «Майкопводоканал».
По словам собеседника, сейчас давление в трубопроводе стабилизируется, идет наполнение резервуаров водозабора.
Специалисты также отметили, что из-за значительного уменьшения объемов воды в резервуарах водозабора, водоснабжение в районах республиканской столицы и населенных пунктах Майкопского района осуществляется поэтапно. В дома большей части Майкопа вода начала поступать около 6:00 20 января. В некоторые населенные пункты района вода пришла позже.
«После стабилизации давления 21 января вода дойдет до Тимирязевского и Абадзехского сельских поселений. До этого времени будет организован подвоз воды в соответствии с графиком», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Майкопского района.
Как сообщали Юга.ру, для решения проблемы бесперебойного водоснабжения Майкопа и Майкопского района до конца 2020 года планируют построить дополнительную нитку водовода протяженностью 120 км.
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