Власти Майкопа назвали фейком информацию о новой аварии на водоводе

В Майкопе 20 января полностью восстановили водоснабжение, а распространяемую в соцсетях информацию о повторной аварии на водоводе в мэрии назвали слухами

Напомним, 18 января большая часть Майкопа и ряд населенных пунктов Майкопского района остались без воды из-за аварии на водоводе в горах. Ремонт прорвавшейся трубы завершили к 17:00 19 января. 20 января в республиканской столице полностью восстановили водоснабжение, однако в соцсетях стала появляться информация о новой аварии. Порталу Юга.ру в администрации города сообщили, что это ложные данные. «Был проведен обход трассы водовода, кое-где выявлена течь. Она устранена. Это — штатная ситуация. Поэтому информация о новой аварии на групповом водоводе не подтверждается», — рассказали Юга.ру в МУП «Майкопводоканал».

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