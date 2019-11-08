Против чиновников минсельхоза Кубани завели еще одно дело

Краснодарский край

Распечатать

Следователи выявили еще один эпизод получения взятки заместителем главы минсельхоза Кубани и его подчиненным

Заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края Ким Тертица с мая находится под арестом. Его вместе с подчиненным — начальником управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александром Пиуновым задержали 30 апреля при получении взятки в 4 млн рублей. По данным следствия, Пиунов попросил деньги у председателя сельхозкооператива за предоставление гранта в размере 40 млн рублей. Взятку он в последующем передал Тертице. Женщина сообщила о вымогательстве в правоохранительные органы. Дело возбудили по ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Получение взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве).

В рамках расследования следователи выявили еще один преступный эпизод.

Так, в ноябре 2017 года к Тертице, который возглавлял конкурсную комиссию по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства в регионе, обратился председатель сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребительского кооператива, желающий получить субсидию. Тертица пообещал ему субсидию в размере 30 млн рублей при условии, что 10% от суммы достанется ему. Предприниматель передал чиновникам часть требуемой суммы — 500 тыс. рублей, после чего получил грант.

Второе уголовное дело возбудили по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки организованной группой с использованием служебного положения в крупном размере). Оба дела соединили в одно производство, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Коррупция Сельское хозяйство Чиновники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Против чиновников минсельхоза Кубани завели еще одно дело
В Сочи полицейский, который насмерть сбил девочку, получил три года колонии-поселения
В Краснодаре суд прекратил дело против юриста за участие в нежелательной организации
В инстаграме попросили найти дом медведю, который живет в одном из дворов Краснодара. Власти пообещали проверку полиции, карантин и зоопарк
В Краснодаре на улице Суворова после ремонта высадили груши
В Геленджике велосипедист упал с 7-метрового обрыва

Лента новостей

Статьи Партнерский

Как работает крупнейший на Кубани металлургический завод

Статьи

«У меня нет аттестата раввина — есть диплом химика»

Интервью с главой еврейской общины Краснодара

Мнения

«Турками горожан уже не удивишь, подайте нам "Реалы" с "Бавариями"»

Артур Каратай о матче «Краснодара» против «Трабзонспора»

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале