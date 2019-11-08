Против чиновников минсельхоза Кубани завели еще одно дело

Следователи выявили еще один эпизод получения взятки заместителем главы минсельхоза Кубани и его подчиненным

Заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края Ким Тертица с мая находится под арестом. Его вместе с подчиненным — начальником управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александром Пиуновым задержали 30 апреля при получении взятки в 4 млн рублей. По данным следствия, Пиунов попросил деньги у председателя сельхозкооператива за предоставление гранта в размере 40 млн рублей. Взятку он в последующем передал Тертице. Женщина сообщила о вымогательстве в правоохранительные органы. Дело возбудили по ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Получение взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве).

В рамках расследования следователи выявили еще один преступный эпизод.

Так, в ноябре 2017 года к Тертице, который возглавлял конкурсную комиссию по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства в регионе, обратился председатель сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребительского кооператива, желающий получить субсидию. Тертица пообещал ему субсидию в размере 30 млн рублей при условии, что 10% от суммы достанется ему. Предприниматель передал чиновникам часть требуемой суммы — 500 тыс. рублей, после чего получил грант.

Второе уголовное дело возбудили по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки организованной группой с использованием служебного положения в крупном размере). Оба дела соединили в одно производство, сообщили в пресс-службе СК РФ.