В КТТУ сказали, что не имеют отношения к продаже краснодарских автобусов на «Авито»
В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении (КТТУ) 16 января прокомментировали, что не продавали городские автобусы в интернете
Напомним, 10 января в соцсетях появилась информация о том, что в Тамбове на сайте «Авито» продают как минимум два автобуса ЛиАЗ, имеющих наклейки и символику МУП «КТТУ», а также краснодарскую рекламу. В сети задались вопросом, почему автобус, принадлежащий муниципальному предприятию, продается частным лицом в интернете.
Также было известно, что в 2014 году КТТУ получило 98 автобусов, которые до этого использовали на Олимпиаде в Сочи. Среди приобретенных машин было и 50 автобусов модели ЛиАЗ.
11 января 2020 года в инстаграме предприятия появился пост, в котором организация рассказала о плане продать 40 городских автобусов ЛиАЗ 2013 года выпуска из-за заводского дефекта, износа транспорта и экономической целесообразности — так как ремонт стоил дороже, чем остаточная стоимость автобуса.
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Портал Юга.ру отправил запрос в мэрию города с просьбой прокомментировать причину покупки автобусов с изначальным заводским дефектом, а также их дальнейшей продажи в интернете неизвестным лицом. В администрации ответили, что в 2019 году организация уже продала восемь автобусов, а «к дальнейшим продажам транспортных средств уже частными лицами МУП "КТТУ" отношения не имеет и не может это комментировать».
Кроме того, в мэрии пояснили, что заводские дефекты обнаружили уже во время эксплуатации.
«Аналогичный заводской брак данной модели автобусов ЛиАЗ также был выявлен в городе Заречном Пензенской области, идут судебные разбирательства», — сообщили там.
По словам пресс-службы, срок полезного использования автобусов (согласно Классификатору основных средств по амортизационным группам) составляет семь лет. Решение о продаже транспорта принимало руководство КТТУ вместе с учредителем после того, как эксперты сделали вывод о нецелесообразности ремонта. Средства от продажи автобусов зачисляются на расчетный счет организации «для использования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия», заключили в мэрии.
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