В КТТУ сказали, что не имеют отношения к продаже краснодарских автобусов на «Авито»

В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении (КТТУ) 16 января прокомментировали, что не продавали городские автобусы в интернете

Напомним, 10 января в соцсетях появилась информация о том, что в Тамбове на сайте «Авито» продают как минимум два автобуса ЛиАЗ, имеющих наклейки и символику МУП «КТТУ», а также краснодарскую рекламу. В сети задались вопросом, почему автобус, принадлежащий муниципальному предприятию, продается частным лицом в интернете.

Также было известно, что в 2014 году КТТУ получило 98 автобусов, которые до этого использовали на Олимпиаде в Сочи. Среди приобретенных машин было и 50 автобусов модели ЛиАЗ.

11 января 2020 года в инстаграме предприятия появился пост, в котором организация рассказала о плане продать 40 городских автобусов ЛиАЗ 2013 года выпуска из-за заводского дефекта, износа транспорта и экономической целесообразности — так как ремонт стоил дороже, чем остаточная стоимость автобуса.