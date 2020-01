В КТТУ объяснили, почему краснодарские автобусы продают на «Авито»

View this post on Instagram

Избавляемся от балласта. МУП "КТТУ" продает вышедшие из строя автобусы, которые нет смысла восстанавливать. Что это за автобусы: - Автобусы ЛИАЗ 529222. - Год выпуска - 2013. - Переданы в МУП "КТТУ" в 2014 году с пробегом. . Причины продажи автобусов ЛИАЗ: - Выход из строя двигателей (заводской дефект), КПП и других ключевых узлов. - "Возраст" - 7 лет, значительный износ (рекомендованный срок эксплуатации пассажирских автобусов - 10 лет). - Экономическая целесообразность: стоимость замены двигателей в несколько раз выше, чем остаточная стоимость автобусов. . Как осуществлялась продажа? - В середине 2019 года встал вопрос об использовании ЛИАЗов или их продаже. - Были привлечены независимые эксперты для оценки состояния техники. - Составлен отчёт по каждой единице и принято решение о продаже ЛИАЗов в количестве 40 штук. - Продажа запланирована в несколько этапов в 2019-2020 г. - Несколько единиц проданы в 2019 г. в нерабочем состоянии по рыночной стоимости, определённой оценкой. . Можно ли было сделать ремонт своими силами? - Да, но это весьма дорогостоящий ремонт: до 3 млн рублей (по оценке независимых экспертов) - это почти половина стоимости новых подобных автобусов. . Пробовали ли делать ремонт: - Да, несколько машин отремонтировали без замены узлов на новые (стоимость ремонта около 1 млн). При условиях нормальной эксплуатации на линии в режиме нагрузки, техника вновь выходила из строя. #ктту #транспорткраснодар #общественныйтранспорт #2020 #оптимизация #обновление