В КТТУ объяснили, почему краснодарские автобусы продают на «Авито»
После ряда публикаций в соцсетях о том, что в Тамбове продаются автобусы, предназначенные для общественных перевозок в Краснодаре, в МУП КТТУ 11 января разъяснили ситуацию
Что случилось и как узнали о продаже? Информация о том, что автобусы обнаружили на сайте «Авито» в Тамбове, появилась 10 декабря в телеграм-канале «Транспортная инициатива». Как утверждали авторы публикации, автобус ЛиАЗ 2013 года выпуска продавали за 2 млн 150 тыс. рублей. То, что транспорт принадлежит МУП КТТУ, было видно по наклейкам, чехлам на сиденье и бортовому номеру КТТУ, сообщили в тексте.
Судя по скриншотам с сайта, продажей транспорта занимается частное лицо. Неизвестные подписали, что объект находится в отличном состоянии и имеет пробег 130 тыс. км. На фотографих, прилагаемых в объявлении, были видны два автобуса, из-за чего авторы канала сделали вывод о том, что «как минимум два краснодарских автобуса продаются неким частным лицом».
«„Гениальный“ поворот транспортной политики местной администрации — распродать весь транспорт большой вместимости в другие регионы», — подытожили там.
10 января предложение на «Авито» удалили, отметили в другом телеграм-канале «Общественный транспорт Краснодара».
А точно ли в Краснодаре были такие автобусы? В январе 2015 года стало известно, что КТТУ получило 98 автобусов, которые до этого использовали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. 50 автобусов модели ЛиАЗ, 18 — МАЗ 206086 и 30 — МАЗ 103586 приобрели по договору сублизинга за счет средств, выделенных в рамках программы «Краснодару — столичный облик». Сообщалось, что всего на их приобретение выделят более 460 млн рублей, в том числе 46 млн рублей из городского бюджета.
Кроме того, 26 сентября 2019 года в паблике «Туподар» написали, что в городе «на территории металлобазы и Западного депо» нашли десятки не введенных в эксплуатацию автобусов, среди них 14 «желтых» школьных и 33 городских автобуса ЛиАЗ. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства порталу Юга.ру ответили, что пока школьные автобусы законсервированы, однако в 2020 году их начнут использовать. Между тем, в мэрии никак не прокомментировали находящиеся там автобусы ЛиАЗ.
Что сказали в КТТУ. Информацию о продаже автобуса, похожего на тот, что эксплуатировался КТТУ в Краснодаре, 10 января 2020 года опубликовали сразу несколько краснодарских телеграм-каналов и пабликов. 11 января МУП КТТУ в своем инстаграме сообщили, что действительно продают вышедшие из строя автобусы, так как их «нет смысла восстанавливать» — «избавляются от балласта».
В организации рассказали, что решили избавиться от 40 автобусов ЛиАЗ, которые в 2014 году с пробегом передали предприятию. В тексте отметили, что причиной продажи транспорта стал заводской дефект, из-за которого в автобусах сломались двигатели, КПП и другие ключевые узлы, а также возраст (7 лет) и значительный износ, поскольку рекомендованный срок эксплуатации предполагает 10 лет. Кроме того, еще одной из причин стала экономическая целесообразность, так как замена двигателей стоит «в несколько раз выше, чем остаточная стоимость автобусов».
В пресс-службе организации добавили, что в середине 2019 года автобусы изучили эксперты, после чего часть из них решили продать. При этом несколько единиц, «в нерабочем состоянии по рыночной стоимости», уже продали в 2019 году, а оставшийся транспорт собираются продать в 2020 году. В тексте отметили, что несколько машин уже ремонтировали примерно за 1 млн рублей каждую, однако на линии автобусы снова выходили из строя.
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Избавляемся от балласта. МУП "КТТУ" продает вышедшие из строя автобусы, которые нет смысла восстанавливать. Что это за автобусы: - Автобусы ЛИАЗ 529222. - Год выпуска - 2013. - Переданы в МУП "КТТУ" в 2014 году с пробегом. . Причины продажи автобусов ЛИАЗ: - Выход из строя двигателей (заводской дефект), КПП и других ключевых узлов. - "Возраст" - 7 лет, значительный износ (рекомендованный срок эксплуатации пассажирских автобусов - 10 лет). - Экономическая целесообразность: стоимость замены двигателей в несколько раз выше, чем остаточная стоимость автобусов. . Как осуществлялась продажа? - В середине 2019 года встал вопрос об использовании ЛИАЗов или их продаже. - Были привлечены независимые эксперты для оценки состояния техники. - Составлен отчёт по каждой единице и принято решение о продаже ЛИАЗов в количестве 40 штук. - Продажа запланирована в несколько этапов в 2019-2020 г. - Несколько единиц проданы в 2019 г. в нерабочем состоянии по рыночной стоимости, определённой оценкой. . Можно ли было сделать ремонт своими силами? - Да, но это весьма дорогостоящий ремонт: до 3 млн рублей (по оценке независимых экспертов) - это почти половина стоимости новых подобных автобусов. . Пробовали ли делать ремонт: - Да, несколько машин отремонтировали без замены узлов на новые (стоимость ремонта около 1 млн). При условиях нормальной эксплуатации на линии в режиме нагрузки, техника вновь выходила из строя. #ктту #транспорткраснодар #общественныйтранспорт #2020 #оптимизация #обновление
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