Мэрия Краснодара ответила на обвинение о «кладбище школьных автобусов»

В Краснодаре на кладбище автобусов оказались полтора десятка школьных. Рассказывает @transportkrdru. ⠀ ️ Красивая картинка: губернатор передает районам новые школьные автобусы. А какова дальнейшая судьба техники? Что за нелепый вопрос: конечно же, на линию, возить школьников! Весьма вероятно, что в других городах края дела обстоят именно так. Но только не в Краснодаре. Городские власти в очередной раз демонстрируют полную некомпетентность в транспортном вопросе: ведь как еще объяснить тот факт, что новый подвижной состав несколько месяцев не могут ввести в эксплуатацию. На самом деле этим постом мы хотели напомнить о 33 «олимпийских» ЛиАЗах, которые находятся на территории металлобазы и Западного депо, а нашли новые школьные ПАЗики, ржавеющие просто потому, что никому не нужны. Эти автобусы краевая администрация передала городу, чтобы в Краснодаре дети ездили в школу на специальном транспорте, но местный дептранс так занят другими, более «важными» делами, что, видимо, забыл о новой технике. Простая констатация факта: 14 школьных автобусов, приобретенных за бюджетные средства, гниют в чистом поле. Более того, не понятно, за чей счет технику будут восстанавливать после длительного простоя. #АвтобусыКраснодара #ШкольныеАвтобусы #ШколыКраснодара #Краснодар