Мэрия Краснодара ответила на обвинение о «кладбище школьных автобусов»
В администрации Краснодара прокомментировали информацию о не введенных в эксплуатацию школьных автобусах, обнаруженных 25 сентября
В городском паблике Typodar 25 сентября написали о том, что приобретенные за краевые и муниципальные деньги школьные автобусы до сих пор не ввели в эксплуатацию. 14 желтых автобусов обнаружили на площадке Западного депо рядом с другим транспортом — 33 городскими автобусами, которые достались Краснодару после сочинской Олимпиады 2014 года.
Юга.ру получили официальный комментарий директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова.
«Сейчас в Краснодар пришла первая партия новых автобусов, которые будут перевозить школьников начиная с 2020 года. Это 44 новых машины. Они законсервированы и находятся на хранении на специализированных площадках и на территории МУП "КТТУ". До конца года приобретут еще 122 автобуса», — заявил Архипов.
Он добавил, что с нового года две трети парка школьных автобусов Краснодара будут новыми.
В пресс-службе краевой администрации 30 августа сообщили, что перед началом учебного года вице-губернатор Кубани Анна Минькова вручила ключи от 121 школьного автобуса директорам школ Краснодарского края. В прошлом году кубанские школы получили 107 автобусов.
View this post on Instagram
В Краснодаре на кладбище автобусов оказались полтора десятка школьных. Рассказывает @transportkrdru. ⠀ ��️ Красивая картинка: губернатор передает районам новые школьные автобусы. А какова дальнейшая судьба техники? Что за нелепый вопрос: конечно же, на линию, возить школьников! Весьма вероятно, что в других городах края дела обстоят именно так. Но только не в Краснодаре. Городские власти в очередной раз демонстрируют полную некомпетентность в транспортном вопросе: ведь как еще объяснить тот факт, что новый подвижной состав несколько месяцев не могут ввести в эксплуатацию. На самом деле этим постом мы хотели напомнить о 33 «олимпийских» ЛиАЗах, которые находятся на территории металлобазы и Западного депо, а нашли новые школьные ПАЗики, ржавеющие просто потому, что никому не нужны. Эти автобусы краевая администрация передала городу, чтобы в Краснодаре дети ездили в школу на специальном транспорте, но местный дептранс так занят другими, более «важными» делами, что, видимо, забыл о новой технике. Простая констатация факта: 14 школьных автобусов, приобретенных за бюджетные средства, гниют в чистом поле. Более того, не понятно, за чей счет технику будут восстанавливать после длительного простоя. #АвтобусыКраснодара #ШкольныеАвтобусы #ШколыКраснодара #Краснодар
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.