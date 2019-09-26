Мэрия Краснодара ответила на обвинение о «кладбище школьных автобусов»

В администрации Краснодара прокомментировали информацию о не введенных в эксплуатацию школьных автобусах, обнаруженных 25 сентября

В городском паблике Typodar 25 сентября написали о том, что приобретенные за краевые и муниципальные деньги школьные автобусы до сих пор не ввели в эксплуатацию. 14 желтых автобусов обнаружили на площадке Западного депо рядом с другим транспортом — 33 городскими автобусами, которые достались Краснодару после сочинской Олимпиады 2014 года.

Юга.ру получили официальный комментарий директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова.

«Сейчас в Краснодар пришла первая партия новых автобусов, которые будут перевозить школьников начиная с 2020 года. Это 44 новых машины. Они законсервированы и находятся на хранении на специализированных площадках и на территории МУП "КТТУ". До конца года приобретут еще 122 автобуса», — заявил Архипов.

Он добавил, что с нового года две трети парка школьных автобусов Краснодара будут новыми.

В пресс-службе краевой администрации 30 августа сообщили, что перед началом учебного года вице-губернатор Кубани Анна Минькова вручила ключи от 121 школьного автобуса директорам школ Краснодарского края. В прошлом году кубанские школы получили 107 автобусов.