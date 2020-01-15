В Антикоррупционном комитете рассказали, когда в России перестанут воровать из бюджета

Краснодарский край, Вся Россия

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Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне коррупции в стране

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Кудрин 14 января рассказал, что в год из федерального бюджета воруют до 3 млрд рублей.

«У нас сажают высших чиновников, принимается антикоррупционное законодательство быстро развивающееся. Но коррупция закрепилась как бизнес везде — от оборонки до здравоохранения и ЖКХ. Это уже бизнес-подходы, и их ломают», — прокомментировал порталу «360» слова главы СП Кирилл Кабанов.

Он отметил, что коррупция как системообразующее явление существует в России с 1991 года.

«Поэтому президент до сих пор определяет коррупцию как одну из угроз национальной безопасности. В соответствии с этим курсом и принимаются мер», — пояснил Кабанов.

Что другие эксперты говорили о коррупции в России:

Чтобы побороть коррупцию, по мнению Кабанова, следует просчитывать, сколько могут украсть из каждого бюджета и ужесточать уголовную ответственность.

По его словам, случаи воровства чиновниками должны расцениваться как измена Родине без возможности УДО и амнистии при невозвращении в казну ущерба.

Кабанов отметил, что благодаря современным технологиям, в стране исчезли «целые сектора коррупционного рынка». Если эта работа будет продолжаться в течение 5-6 лет, то спустя десятилетие в процессе «будут явные сдвиги», заключил эксперт.

Деньги Коррупция Счетная палата Чиновники

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