В Антикоррупционном комитете рассказали, когда в России перестанут воровать из бюджета

Кудрин 14 января рассказал , что в год из федерального бюджета воруют до 3 млрд рублей.

«У нас сажают высших чиновников, принимается антикоррупционное законодательство быстро развивающееся. Но коррупция закрепилась как бизнес везде — от оборонки до здравоохранения и ЖКХ. Это уже бизнес-подходы, и их ломают», — прокомментировал порталу «360» слова главы СП Кирилл Кабанов.

Он отметил, что коррупция как системообразующее явление существует в России с 1991 года.

«Поэтому президент до сих пор определяет коррупцию как одну из угроз национальной безопасности. В соответствии с этим курсом и принимаются мер», — пояснил Кабанов.