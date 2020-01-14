Счетная палата: В год из федерального бюджета воруют до 3 млрд рублей

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, сколько денег в год воруют из федерального бюджета

Кудрин рассказал об этом в интервью, отвечая на вопрос об объемах воровства бюджетных денег в стране.

«По уголовным делам — это от силы до 2-3 млрд рублей в год, как правило, даже меньше», — уточнил он.

При этом общий объем финансовых нарушений в 2019 году достиг 804 млрд рублей:

«Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — отметил Кудрин.

Глава Счетной палаты добавил, что ведомство будет постепенно уходить от выявления нарушений в сторону поиска системных проблем. По его мнению, с таким подходом получится больше влиять на ситуацию в стране. Кудрин подчеркнул, что построить новую модель управления получится к середине 2020 года, сообщило 14 января РИА «Новости».

13 января стало известно о том, что Счетная палата опубликовала мониторинг состояния экологии в России. Все оказалось не так хорошо.