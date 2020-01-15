В России хотят создать институт частных судебных приставов

Краснодарский край, Вся Россия

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Министерство финансов России 15 января одобрило идею поэтапного создания института частных судебных приставов

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На едином портале бюджетной системы России опубликовали обзор бюджетных расходов реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Документ подготовил Минфин.

Согласно тексту документа, в России может появиться институт частных судебных приставов. В обязанности организации будут входить взыскания долгов в пользу бизнеса.

«В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного (поэтапного) внедрения элементов частного исполнения», — сообщается в обзоре.

Как уточил RT, частные приставы будут взыскивать задолженности в пользу юрлиц, в ФССП зайдется взыскание в пользу органов государственной власти и физлиц.

Как писали Юга.ру, в августе 2019 года стало известно, что судебные приставы будут ловить должников на дорогах к морю в Краснодарском крае, также должников стали искать на парковках Краснодара. В сентябре появилась информация, что приставам хотят разрешить взламывать двери квартир.

Долги Министерство труда и социальной защиты России Судебные приставы УФССП

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