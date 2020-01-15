В России хотят создать институт частных судебных приставов
Министерство финансов России 15 января одобрило идею поэтапного создания института частных судебных приставов
Читайте также:
На едином портале бюджетной системы России опубликовали обзор бюджетных расходов реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Документ подготовил Минфин.
Согласно тексту документа, в России может появиться институт частных судебных приставов. В обязанности организации будут входить взыскания долгов в пользу бизнеса.
«В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного (поэтапного) внедрения элементов частного исполнения», — сообщается в обзоре.
Как уточил RT, частные приставы будут взыскивать задолженности в пользу юрлиц, в ФССП зайдется взыскание в пользу органов государственной власти и физлиц.
Как писали Юга.ру, в августе 2019 года стало известно, что судебные приставы будут ловить должников на дорогах к морю в Краснодарском крае, также должников стали искать на парковках Краснодара. В сентябре появилась информация, что приставам хотят разрешить взламывать двери квартир.
Читайте также
Маткапитал за первенца и выплаты на детей до 7 лет
Путин рассказал, как в России собираются повышать рождаемость
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.