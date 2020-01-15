В России хотят создать институт частных судебных приставов

На едином портале бюджетной системы России опубликовали обзор бюджетных расходов реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Документ подготовил Минфин.

Согласно тексту документа, в России может появиться институт частных судебных приставов. В обязанности организации будут входить взыскания долгов в пользу бизнеса.



«В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного (поэтапного) внедрения элементов частного исполнения», — сообщается в обзоре.

Как уточил RT, частные приставы будут взыскивать задолженности в пользу юрлиц, в ФССП зайдется взыскание в пользу органов государственной власти и физлиц.