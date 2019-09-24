Приставы начали искать машины должников на парковках Краснодара
В Краснодаре судебные приставы устроили рейд по выявлению должников на парковках торговых центров
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Что это за рейд? На территории края приставы начали проводить проверки с помощью смартфонов. Они направлены на взыскание задолженностей по алиментным, фискальным платежам и другим категориям исполнительных производств. Первый такой рейд прошел на парковках торговых центров в Краснодаре.
Как это работает? Сотрудники ФССП используют приложение «Мобильный розыск», которое позволяет находить машины должников. С помощью программы приставы сканируют автомобильный номер смартфоном или планшетом. После обработки информации на экране появляется информация о собственнике и о том, есть ли у него задолженность, какой у нее размер и в каком подразделении службы судебных приставов возбуждено исполнительное производство.
Это эффективно? Во время первого рейда судебные приставы составили три акта описи и ареста имущества неплательщиков на сумму более 400 тыс. рублей. При этом машины арестовывали не у всех — многие люди погасили задолженности, оплатив их по переносному терминалу банковской картой. Всего более 10 тыс. рублей оплатили в счет их погашения, сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.
Напомним, в июле судебные приставы Кубани устроили рейд на Тургеневском мосту. Они ловили должников вместе с сотрудниками ГИБДД. Тогда на мосту образовалась 10-балльная пробка длиной в 3,2 км.
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