Приставы начали искать машины должников на парковках Краснодара

Что это за рейд? На территории края приставы начали проводить проверки с помощью смартфонов. Они направлены на взыскание задолженностей по алиментным, фискальным платежам и другим категориям исполнительных производств. Первый такой рейд прошел на парковках торговых центров в Краснодаре.

Как это работает? Сотрудники ФССП используют приложение «Мобильный розыск», которое позволяет находить машины должников. С помощью программы приставы сканируют автомобильный номер смартфоном или планшетом. После обработки информации на экране появляется информация о собственнике и о том, есть ли у него задолженность, какой у нее размер и в каком подразделении службы судебных приставов возбуждено исполнительное производство.

Это эффективно? Во время первого рейда судебные приставы составили три акта описи и ареста имущества неплательщиков на сумму более 400 тыс. рублей. При этом машины арестовывали не у всех — многие люди погасили задолженности, оплатив их по переносному терминалу банковской картой. Всего более 10 тыс. рублей оплатили в счет их погашения, сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.