В Адыгее сделали социальный портрет должника по алиментам
Судебные приставы Адыгеи ко Дню защиты детей составили социальный портрет должника по алиментам
Для этого обобщили результаты работы по взысканию алиментов и эффективность мер воздействия на должников. Приставы учли возрастные характеристики, социальный статус, материальное положение должников, сообщили 28 мая в пресс-службе УФССП по Адыгее.
«Средний возраст должников — 38 лет, долг — 77,5 тыс. рублей. Из общего количества должников 12% составляют женщины, 88% — мужчины. При этом отцы более ответственно подходят к вопросу трудоустройства и выплаты алиментов, чем матери. Регулярно погашают задолженность по выплатам 11% должников по алиментам», — пояснили в пресс-службе УФССП по Адыгее.
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В управлении сделали вывод, что взыскание алиментов через службу судебных приставов — следствие неразрешенного конфликта между бывшими супругами.
«Отдельная категория должников — те, кто не имеют стабильного заработка, имущества, ведут асоциальный образ жизни. С ними работать сложнее всего — необходимо одновременно использовать все предусмотренные законом рычаги воздействия», — отметили в республиканском УФССП.
У приставов Адыгеи в работе находится около 2,5 тыс. исполнительных производств по взысканию задолженности по алиментам.
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