В Адыгее сделали социальный портрет должника по алиментам

Для этого обобщили результаты работы по взысканию алиментов и эффективность мер воздействия на должников. Приставы учли возрастные характеристики, социальный статус, материальное положение должников, сообщили 28 мая в пресс-службе УФССП по Адыгее.

«Средний возраст должников — 38 лет, долг — 77,5 тыс. рублей. Из общего количества должников 12% составляют женщины, 88% — мужчины. При этом отцы более ответственно подходят к вопросу трудоустройства и выплаты алиментов, чем матери. Регулярно погашают задолженность по выплатам 11% должников по алиментам», — пояснили в пресс-службе УФССП по Адыгее.