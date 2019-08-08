Судебные приставы будут ловить должников на дорогах к морю в Краснодарском крае

Федеральная служба судебных приставов по Краснодарскому краю предупредила водителей о новых рейдах на дорогах

Рейды проводятся еженедельно для выявления злостных задолжников по налогам и штрафам. 9 августа приставы при содействии Госавтоинспекции будут проводить рейды на следующих направлениях: трасса Краснодар — Новороссийск (район Абинска); трасса Краснодар — Славянск (станица Елизаветинская), трасса Краснодар — Джубга (район Горячего Ключа).

Рейды касаются исключительно жителей Краснодарского края — аналогичные мероприятия проводят и в других регионах.

Мероприятия проводятся при помощи специального комплекса «Дорожный пристав», который распознает номера и выявляет в потоке машин транспорт должников, а сотрудники Госавтоинспекции останавливают автомобиль.