Судебные приставы будут ловить должников на дорогах к морю в Краснодарском крае
Федеральная служба судебных приставов по Краснодарскому краю предупредила водителей о новых рейдах на дорогах
Рейды проводятся еженедельно для выявления злостных задолжников по налогам и штрафам. 9 августа приставы при содействии Госавтоинспекции будут проводить рейды на следующих направлениях: трасса Краснодар — Новороссийск (район Абинска); трасса Краснодар — Славянск (станица Елизаветинская), трасса Краснодар — Джубга (район Горячего Ключа).
Рейды касаются исключительно жителей Краснодарского края — аналогичные мероприятия проводят и в других регионах.
Мероприятия проводятся при помощи специального комплекса «Дорожный пристав», который распознает номера и выявляет в потоке машин транспорт должников, а сотрудники Госавтоинспекции останавливают автомобиль.
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По данным УФССП, в Краснодаре провели уже три таких рейда. В ходе них удалось взыскать задолженности на сумму более 3 млн рублей, также были арестованы порядка 70 автомобилей, принадлежащих должникам. Тех, кто оплачивает долг на месте, отпускают беспрепятственно.
Напомним, во время одного из таких рейдов на выезде из города на Тургеневском мосту образовалась 10-балльная пробка длиной в 3,2 км. При этом пресс-служба управления подчеркивает, что транспортные средства останавливают на специально отведенных для этого местах, чтобы избежать заторов.
Проверить свою задолженность по налогам можно на официальном сайте УФССП по Краснодарскому краю.
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