Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Вся Россия

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Судебных приставов в России могут наделить правом взламывать дверь домовладения, если жильцы их не пускают

Соответствующие поправки в закон об исполнительном производстве предложил внести Минюст. Они размещены на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о случаях, когда приставам нужно проверить газовое оборудование или правомерность планировки. Для этого должно быть решение суда, вынесенное по заявлению сотрудников госжилнадзора и органа муниципального жилищного контроля.

Сначала жильцу предложат добровольно пустить проверяющих. Если за установленный срок он этого не сделает, пристав вынесет постановление о взыскании исполнительского сбора, установит новый срок для предоставления доступа и предупредит, что по истечении этого срока в дом войдут.

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Взлом двери будет обусловлен обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан — приставы будут это делать, чтобы вовремя выявить неисправность газового оборудования или чтобы не допустить разрушение дома из-за самовольной перепланировки. При этом должны будут присутствовать понятые.

Отмечается, что пристав будет обязан обеспечить сохранность имущества жильца и чтобы в его дом не проникли посторонние.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае приставы летом ловили должников на дорогах к морю, а в сентябре начали устраивать рейды по парковкам торговых центров.

Министерство юстиции РФ ФСИН

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