Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов в России могут наделить правом взламывать дверь домовладения, если жильцы их не пускают

Соответствующие поправки в закон об исполнительном производстве предложил внести Минюст. Они размещены на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о случаях, когда приставам нужно проверить газовое оборудование или правомерность планировки. Для этого должно быть решение суда, вынесенное по заявлению сотрудников госжилнадзора и органа муниципального жилищного контроля.

Сначала жильцу предложат добровольно пустить проверяющих. Если за установленный срок он этого не сделает, пристав вынесет постановление о взыскании исполнительского сбора, установит новый срок для предоставления доступа и предупредит, что по истечении этого срока в дом войдут.