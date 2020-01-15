В центре Краснодара из-за аварии отключили воду и отопление в 12 многоэтажках

Краснодарский край

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В Краснодаре 15 января произошла авария на теплосетях, на время ее устранения жильцы 12 многоэтажных домов остались без горячей воды и отопления

Порыв трубы диаметром 400 мм произошел утром в районе дома № 57 на улице Красноармейской. Устранением аварии занимаются специалисты АО «АТЭК». На время работ отключили отопление и горячую воду в 12 жилых многоэтажках в районе улиц Красной, Карасунской, Гоголя и Чапаева.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК рассказали, что устранить аварию планируют к вечеру 15 января. После завершения работ в дома вернут горячую воду и тепло.

В декабре Юга.ру освещали крупную аварию на Троицком водопроводе. Первый порыв на Троицком водопроводе произошел в ночь с 22 на 23 декабря. Без воды остались 160 тыс. человек — жители Новороссийска, Геленджика и Крымска. После устранения аварии 24 декабря произошел порыв в другом месте. Когда его удалось заделать, вода начала медленно возвращаться в города. Полностью восстановить подачу местные водоканалы смогли только к 27 декабря. Некоторые местные жители провели без воды в домах пять дней.

Аварии Водоснабжение Краснодар

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