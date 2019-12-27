Власти Геленджика рассказали, когда вода вернется в дома жителей курорта

В Геленджике, Новороссийске и Крымске 27 декабря рассказали, как в городах осуществляют подачу воды после аварии на Троицком водопроводе

Накануне власти трех муниципалитетов объяснили , почему вернуть полноценное водоснабжение сразу не получится: на Троицком водопроводе, чтобы избежать новых порывов, подавали воду под низким давлением, поэтому она заполняла резервуары медленно.

Первая авария на Троицком водопроводе произошла 22 декабря. Из-за порыва трубы без воды остались 160 тыс. человек — жители Новороссийска, Геленджика и Крымска. На следующий день порыв починили , но 24 декабря случилась очередная авария. Водопровод починили утром 25 декабря, на следующий день вода стала возвращаться в города, однако это происходило медленно и не во все дома. Особенно сложной ситуация была в Геленджике: у жителей курорта она так и не появилась. Люди писали об этом в соцсетях, выражая непонимание, почему водопровод починили, а воды нет.

27 декабря жители Геленджика все еще жаловались в соцсетях на отсутствие воды. В пресс-службе администрации города объяснили, что по магистральным трубам воду планировали подавать под давлением в 700 кубометров/час, но в итоге давление было 400 кубометров/час. В мэрии заверили, что водоснабжение медленно, но восстанавливается, и сказали, что по плану вода должна вернуться в дома к 18:00.

В пресс-службе МУП «Водоканал» Новороссийска рассказали что во всех домах города сейчас есть вода, но ее подают только утром и вечером. Вернуть водоснабжение в штатном режиме пока не могут, так как Троицкий водоканал еще не вышел на полный объем работы. Сотрудник компании объяснил, что восстановление водоснабжения после таких крупных аварий — это длительный процесс, который занимает несколько дней. Подавать воду в обычном режиме в Новороссийске планируют к началу новогодних праздников.