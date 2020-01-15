В Госдуме призвали россиян заниматься самообразованием, чтобы не остаться без работы из-за роботизации

Депутат ГД РФ Ярослав Нилов 14 января прокомментировал призыв министра и соцзащиты России Максима Топилина, который призвал не пугать россиян роботами и безработицей

Максим Топилин 14 января в интервью «Российской газете» призвал не бояться роботизации в сфере труда. По его словам, новые цифровые технологии, наоборот, только поспособствуют увеличению рабочих мест.

В беседе с RT депутат Госдумы Ярослав Нилов согласился с выводами Топилина.

«Появление робототехники и искусственного интеллекта, конечно, повлияет на рынок труда. Но этого не нужно бояться. Это естественный процесс», — считает он.

Нилов уверил, что люди не останутся без работы из-за появления роботов, но им следует заниматься самообразованием.

«Завтра не появится миллион безработных из-за роботов, это очевидно. Но многие профессии будут не востребованы. Если у человека не будет желания получать дополнительное образование для соответствия требованиям, это может привести к отсутствию к нему интереса как к работнику», — объяснил парламентарий.