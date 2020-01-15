В Госдуме призвали россиян заниматься самообразованием, чтобы не остаться без работы из-за роботизации
Депутат ГД РФ Ярослав Нилов 14 января прокомментировал призыв министра и соцзащиты России Максима Топилина, который призвал не пугать россиян роботами и безработицей
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Максим Топилин 14 января в интервью «Российской газете» призвал не бояться роботизации в сфере труда. По его словам, новые цифровые технологии, наоборот, только поспособствуют увеличению рабочих мест.
В беседе с RT депутат Госдумы Ярослав Нилов согласился с выводами Топилина.
«Появление робототехники и искусственного интеллекта, конечно, повлияет на рынок труда. Но этого не нужно бояться. Это естественный процесс», — считает он.
Нилов уверил, что люди не останутся без работы из-за появления роботов, но им следует заниматься самообразованием.
«Завтра не появится миллион безработных из-за роботов, это очевидно. Но многие профессии будут не востребованы. Если у человека не будет желания получать дополнительное образование для соответствия требованиям, это может привести к отсутствию к нему интереса как к работнику», — объяснил парламентарий.
Как писали Юга.ру, в Минтруде спрогнозировали, что к 2021 году на учете в службе занятости будут состоять 900 тыс. граждан. Росстат в октябре назвал регионы России с самой низкой и высокой безработицей, этот рейтинг возглавили республики Кавказа. А в июле 2019 года ведомство подсчитало, в каких профессиях в первом квартале 2019 года оказалось больше всего безработных граждан. По мнению Федерации независимых профсоюзов, в борьбе с безработицей поможет сокращение рабочей недели.
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