В Адыгее освятят восемь мест для купаний на Крещение

Адыгея

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В Адыгее на Крещение Господне, которое православные отметят в ночь на 19 января, можно будет окунуться в водоемах, термальных источниках и купелях при храмах

В республике определили восемь мест для купаний на Крещение. Большинство из них находятся на территории храмов, сообщили 15 января порталу Юга.ру в управлении Майкопской и Адыгейской епархии.

В Свято-Троицким соборе в Майкопе верующие смогут погрузиться в воду в большом бассейне. Окунуться туда можно будет как ночью 18 января, так и в течение дня 19 января.

Паломников будут ждать на целебных источниках — на хуторе Гавердовском у Свято-Успенского храма и в поселке Победа у Свято-Михайло-Афонского мужского монастыря, где традиционно после утреннего богослужения 19 января состоится крестный ход к источнику целителя Пантелеимона.

Также для купания оборудуют места на территориях Свято-Никольского храма в поселке Тульском, храма Константина и Елены в селе Еленовском Красногвардейского района, Пантелеимоновского храма в поселке Новом Тахтамукайского района.

Смотрите фоторепортаж:

Верующие смогут искупаться и в открытых водоемах. После вечерней службы в ночь с 18 на 19 января освятят воду на озере в поселке Каменномостском и на реке Фарс в станице Дондуковской.

«Массовые купания ожидаются и на одном из туристских объектов с термальными источниками в Майкопском районе, где второй год подряд также проводится чин освящения воды», — рассказали в епархии.

Во всех местах, оборудованных для крещенских купаний, будут дежурить спасатели и полицейские, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Напомним, в Краснодаре к 19 января подготовят восемь мест для крещенских купаний, в Сочи организуют 12 купелей, в Геленджике оборудуют семь водоемов и купелей.

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