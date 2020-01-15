В Адыгее освятят восемь мест для купаний на Крещение

В Адыгее на Крещение Господне, которое православные отметят в ночь на 19 января, можно будет окунуться в водоемах, термальных источниках и купелях при храмах

В республике определили восемь мест для купаний на Крещение. Большинство из них находятся на территории храмов, сообщили 15 января порталу Юга.ру в управлении Майкопской и Адыгейской епархии.

В Свято-Троицким соборе в Майкопе верующие смогут погрузиться в воду в большом бассейне. Окунуться туда можно будет как ночью 18 января, так и в течение дня 19 января.

Паломников будут ждать на целебных источниках — на хуторе Гавердовском у Свято-Успенского храма и в поселке Победа у Свято-Михайло-Афонского мужского монастыря, где традиционно после утреннего богослужения 19 января состоится крестный ход к источнику целителя Пантелеимона.

Также для купания оборудуют места на территориях Свято-Никольского храма в поселке Тульском, храма Константина и Елены в селе Еленовском Красногвардейского района, Пантелеимоновского храма в поселке Новом Тахтамукайского района.