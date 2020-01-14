На Крещение в Сочи откроют 12 купелей

В четырех районах Сочи к 19 января подготовят 12 мест для крещенских купаний

В центре города местом для крещенских купаний станет муниципальный пляж «Ривьера», в Адлерском районе — пляж «Чайка». Также купель откроют на территории храма Успения пресвятой Богородицы в селе Высоком.

В Хостинском районе оборудуют две купели: на пляже «Кристалл» и в реке Сочи в районе базы отдыха «Благое». Еще семь купелей откроют в Лазаревском районе, в том числе: на пляже в поселке Головинка, в источнике села Солохаул, на реках Псезуапсе, Чухукт, Западный Дагомыс и на озере Дивном.

В день Крещения во всех сочинских храмах с 8:30 пройдут праздничные литургии, в конце которых освятят воду, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре к 19 января подготовят восемь мест для крещенских купаний.