В Геленджике в крещенскую ночь откроют семь мест купания

В день празднования Крещения Господня 18 января в Геленджике организуют семь мест массового купания

Жители и гости курорта смогут окунуться в воду в 22:00 на Центральном пляже в районе морского причала, а также на пляже в районе гостиницы «Тихая гавань» на Тонком мысу. Для жителей Кабардинки место для купания организуют в районе пансионата «Кировец» также в 22:00.

В это же время купания начнутся в селе Возрождение в районе водопада Чаша на реке Жане. Жители Пшадского сельского округа смогут искупаться и в морской, и в пресной воде — в реке Пшада в районе ручья Добрая Щель в 22:00 и на пляже хутора Бетта в 20:00.

В Архипо-Осиповке искупаться можно будет на центральном пляже возле кафе «Одиссея» в 22:00.

Полный график можно посмотреть на сайте администрации Геленджика.

Напомним, в Краснодаре к 19 января подготовят восемь мест для крещенских купаний. В Сочи организуют 12 купелей.