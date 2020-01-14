В Геленджике в крещенскую ночь откроют семь мест купания
В день празднования Крещения Господня 18 января в Геленджике организуют семь мест массового купания
Жители и гости курорта смогут окунуться в воду в 22:00 на Центральном пляже в районе морского причала, а также на пляже в районе гостиницы «Тихая гавань» на Тонком мысу. Для жителей Кабардинки место для купания организуют в районе пансионата «Кировец» также в 22:00.
В это же время купания начнутся в селе Возрождение в районе водопада Чаша на реке Жане. Жители Пшадского сельского округа смогут искупаться и в морской, и в пресной воде — в реке Пшада в районе ручья Добрая Щель в 22:00 и на пляже хутора Бетта в 20:00.
В Архипо-Осиповке искупаться можно будет на центральном пляже возле кафе «Одиссея» в 22:00.
Полный график можно посмотреть на сайте администрации Геленджика.
Напомним, в Краснодаре к 19 января подготовят восемь мест для крещенских купаний. В Сочи организуют 12 купелей.
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