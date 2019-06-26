СК завел уголовное дело из-за отравления водой жителей поселка Краснодарского

Краснодарский край

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Следователи 26 июня возбудили уголовное дело в связи с отравлением водой более 20 жителей поселка Краснодарского

С 24 по 25 июня за помощью медиков с подозрением на отравление обратились 24 жителя поселка Краснодарского. Из них 13 детей от 1 года 10 месяцев до 14 лет. Всех обратившихся госпитализировали. Десять детей находятся в больнице. Состояние пострадавших врачи оценивают как стабильно удовлетворительное.

В связи с массовым отравлением следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи устанавливают причины происшествия. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Как сообщали Юга.ру, специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды поселке Краснодарском для проведения анализов. По рекомендации ведомства в населенном пункте отключили ветку водопровода, питающего дома жителей, где зафиксированы случаи отравлений.

Водоснабжение Краснодар Отравления
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