СК завел уголовное дело из-за отравления водой жителей поселка Краснодарского

С 24 по 25 июня за помощью медиков с подозрением на отравление обратились 24 жителя поселка Краснодарского. Из них 13 детей от 1 года 10 месяцев до 14 лет. Всех обратившихся госпитализировали. Десять детей находятся в больнице. Состояние пострадавших врачи оценивают как стабильно удовлетворительное.

В связи с массовым отравлением следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи устанавливают причины происшествия. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.