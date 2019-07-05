В поселке Краснодарском после массового отравления временно меняют поставщика воды
Жителей поселка Краснодарского, где люди отравились водой из-под крана, подключат к другим сетям водоснабжения
С середины июля обслуживать поселок будет ООО «Водоканал», сообщили агентству ТАСС в департаменте городского хозяйства администрации Краснодара.
Работы по переключению потребителей уже начались, их планируется завершить к 7 июля. После специалисты возьмут воду на анализы, и если она будет соответствовать нормам, то в микрорайоне полностью восстановят водоснабжение. В департаменте отметили, что эта мера временная — пока обслуживающий поселок ИП Карапетян не получит разрешение от Роспотребнадзора на возобновление водоснабжения.
«Индивидуальный предприниматель и "Водоканал" заключили договор, у "Водоканала" стоимость поставок воды выше, эту разницу оплатит ИП», — пояснили в департаменте.
Сейчас в Краснодарском продолжается подача технической воды. На время переподключения водоснабжение будет полностью приостановлено.
Как сообщали Юга.ру, с 24 по 25 июня за помощью медиков с подозрением на кишечную инфекцию обратились 24 жителя поселка. Подачу воды там прекратили и организовали ее подвоз цистернами. 27 июня водоснабжение начали возобновлять, однако по трубам пустили не питьевую, а техническую, сильно хлорированную воду — чтобы прочистить и дезинфицировать трубы.
В связи с массовым отравлением следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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