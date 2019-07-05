В поселке Краснодарском после массового отравления временно меняют поставщика воды

Жителей поселка Краснодарского, где люди отравились водой из-под крана, подключат к другим сетям водоснабжения

С середины июля обслуживать поселок будет ООО «Водоканал», сообщили агентству ТАСС в департаменте городского хозяйства администрации Краснодара.

Работы по переключению потребителей уже начались, их планируется завершить к 7 июля. После специалисты возьмут воду на анализы, и если она будет соответствовать нормам, то в микрорайоне полностью восстановят водоснабжение. В департаменте отметили, что эта мера временная — пока обслуживающий поселок ИП Карапетян не получит разрешение от Роспотребнадзора на возобновление водоснабжения.

«Индивидуальный предприниматель и "Водоканал" заключили договор, у "Водоканала" стоимость поставок воды выше, эту разницу оплатит ИП», — пояснили в департаменте.

Сейчас в Краснодарском продолжается подача технической воды. На время переподключения водоснабжение будет полностью приостановлено.