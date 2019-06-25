Более 20 жителей поселка Краснодарского отравились, предположительно, водой из-под крана
В поселке Краснодарском зафиксирована массовая вспышка, предположительно, острой кишечной инфекции
«В поселке зафиксировано более 20 случаев — по предварительным данным, острой кишечной инфекции. Сейчас специалисты Роспотребнадзора устанавливают причины произошедшего», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Местные жители считают, что причиной отравлений стала водопроводная вода. По их словам, пик обращений в медучреждения пришелся на 23-24 июня.
По рекомендации Роспотребнадзора в поселке отключили ветку водопровода, питающего дома жителей районе, где зафиксированы случаи отравлений. Специалисты взяли пробы воды для проведения анализов.
«До завершении этой процедуры (около трех дней), централизованное водоснабжение приостановлено. Администрация города на этот период организовала регулярный подвоз воды жителям поселка», — отметили в мэрии.
Отмечается, что гарантирующий поставщик, который обеспечивает водоснабжение поселка и отвечает за качество поставляемой воды — ИП Карапетян.
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