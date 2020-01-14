Из Краснодара в Сочи до апреля перестанут ходить «Ласточки». Как теперь добраться на курорт?

Ремонтные работы не повлияют на поезда дальнего следования: они будут ездить другим путем — через Тихорецк и Кропоткин. Прямой поезд из Краснодара в Сочи № 664 будет идти примерно 12,5 часов.

С 14 января начнутся масштабные ремонтные работы однопутного перегона на участке Чинары — Чилипси, они продлятся до 27 апреля 2020 года. Из-за ремонта больше чем на три месяца будет приостановлено штатное ж/д сообщение между Краснодаром и Сочи. Также из краевой столицы нельзя будет добраться до Горячего Ключа.

Кроме того, из Краснодара в Сочи можно будет добраться с одной пересадкой: сначала на автобусе до Туапсе, а затем на «Ласточке». На такие рейсы уже начали продавать «единые билеты». Из краевой столицы автобусы будут отправляться от ж/д вокзала, а в Туапсе пассажиров довезут до железнодорожной станции, после чего они смогут пересесть в поезд. Расписания двух видов транспорта состыкованы. «Единые билеты» будут действовать в обоих направлениях, продавать их будут до 27 апреля.

Стоимость «автобусной» части билета составит 425 рублей. Для детей «единый билет» в Сочи будет льготным: до пяти лет — бесплатным, до 12 лет — 50% от стоимости. Перевозка багажа и спортивного инвентаря — бесплатная.

Автобусы будут совершать по шесть рейсов в день в прямом и обратном направлении. Планируемое время в пути — 4 часа. Из Краснодара они будут отправляться утром в 4:19, 4:29 и 4:39, вечером — в 15:54, 16:04 и 16:14. Из Туапсе утром отъезд в 8:30, 8:40 и 8:50, вечером — в 20:53, 21:03 и 21:13. «Ласточка» из Туапсе в Сочи идет до 1 часа 56 минут. По информации на сайте ОАО «РЖД», билет будет стоить от 201 рубля.

«Единый билет» можно приобрести в любой железнодорожной кассе, на сайте (на главной странице сайта нужно задать пункт отправления «Краснодар» и пункт прибытия «Сочи», а также добавить отметку «маршрут с пересадкой». Система покажет поездки по «Единому билету») и через мобильное приложение ОАО «РЖД», сообщили в пресс-службе «Единой транспортной дирекции».