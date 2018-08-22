Как доехать в Сочи через Краснодар быстрее всего? Варианты маршрутов

Как попасть в Сочи на автомобиле, думает множество путешественников в период летних отпусков и бархатный сезон. Редактор Авто Юга.ру подготовил несколько советов и лайфхаков, которые помогут автомобилистам добраться в Сочи без особых потерь, а может, даже с комфортом. Найди короче дорогу в Сочи В начале нулевых эта фраза была слоганом акции, которую организовала компания — партнер фестиваля «MTV без крыши». Нашедший бутылку напитка с правильной крышкой получал возможность бесплатно поехать на музыкальный опен-эйр в Сочи.

Остальным желающим послушать группу «Тату» или Богдана Титомира приходилось сутками париться в плацкартных вагонах или двигаться по раскаленному асфальту на венгерском «Икарусе». Сегодня путешествие в Сочи — занятие не настолько проблематичное даже на общественном транспорте: «Ласточка» едет, например, из Краснодара в Сочи 4-5 часов, а «Икарусы» превратились в комфортабельные автобусы с системами климатического контроля. А как быть тем, кто решил отправиться в столицу Олимпийских игр на автомобиле?

Основной маршрут Главный маршрут в Сочи через Краснодар проходит через Горячий Ключ, Джубгу, Новомихайловский, Туапсе и Лазаревское. Этот маршрут был основным 20 лет назад, остается таковым и сейчас. Многие считают, что здесь наиболее развита инфраструктура, хорошие дороги и т.д. И считают небезосновательно.

Маршрут в объезд Краснодара Транзитным путешественникам в очередной раз рекомендуем объезжать Краснодар стороной, так как стоять в многокилометровых пробках — занятие не из приятных как для них самих, так и для местных жителей. Объезжать лучше всего по Восточному обходу — там и дорога посвободней, и есть большие торговые комплексы, где можно остановиться для отдыха. Во-вторых, через краевую столицу и даже по ее окраине лучше не ехать в промежутках от 7:30 до 9:30 и от 17:00 до 20:00. Есть риск застрять практически на любом направлении въезда или выезда из города.

Два варианта маршрута от водохранилища в направлении к Черному морю Далее есть большая вероятность попасть в затор у Горячего Ключа и в районе поселка Горского. Если в Горском объехать пробку удастся вряд ли, то объехать Горячий Ключ реально. Заранее убедившись, что Горячий или отрезок до Молдовановки стоит, отправляемся от Краснодара в сторону поселка Энем. Далее двигаемся к Афипскому, где сворачиваем на станицу Смоленскую. Заправлять автомобиль стоит только на заправочных станциях известных брендов. В иных случаях рискуете не доехать к пункту назначения. Всевозможных АЗС «ноунеймов» в регионе очень и очень много. Бензин здесь, мягко говоря, не всегда можно вообще назвать бензином. От Смоленской двигаемся к указателю на Родничок, Мирный или Шабановское. А от Шабановского до выезда на трассу М4 рукой подать. Здесь стоит учитывать несколько нюансов. На низком седане здесь может быть сложновато (дорога по большей части гравийная), да и в ненастье туда ехать не следует. Мелкие ручейки могут за полчаса превратиться в бурные реки, что станет препятствием.

Далее из взятого с собой багажа водителю больше всего пригодится терпение. Дорога в Лермонтово, Новомихайловском и Ольгинке изобилует заторами практически в любое время, кроме глубокой ночи. Можно запланировать проезд там именно в ночное время. Также пробки ожидают автопутешественников на подъезде к Туапсе и иногда в Лазаревском.

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Вспомогательный маршрут Помимо основного, есть маршрут через Шаумянский перевал, что находится на трассе под номером 254. На склоны Елизаветпольской горы можно попасть, если от Краснодара поехать в сторону Майкопа или Белореченска. А если вы двигаетесь со стороны Ростова-на-Дону, то надо ехать через Усть‑Лабинск и Белореченск в сторону Апшеронска и Хадыженска. От Майкопа до Туапсе по времени примерно три часа в пути.

Здесь есть как огромное преимущество, так и недостаток. Преимуществом можно считать отсутствие большегрузного транспорта (фурам сюда проезд запрещен), а недостатком — участки гравийного покрытия, составляющие местами порядка 8‑10 км. Мера эта вынужденная: здесь подвижный грунт, асфальт на который класть нецелесообразно. Но гравийное покрытие тут неплохое, так что минусы этого маршрута нивелируются почти 100-километровой экономией в сравнении с джубгинским направлением. На вершине перевала расположен обелиск погибшим здесь солдатам времен Великой Отечественной войны. Здесь же есть небольшое кафе.

Оба маршрута сходятся в районе Туапсе