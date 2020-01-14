В Новороссийске подросток заживо сжег мужчину, который испачкал его диван

Краснодарский край

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В Новороссийске будут судить юношу за особо жестокое убийство мужчины

По версии следствия, 11 февраля 2019 года 16-летний парень выпивал со своим 31-летним знакомым дома на улице Павловской. Вечером в пристройке к дому мужчина уснул на диване и испачкал его. Когда юноша это увидел, он попытался разбудить гостя, но не смог. Тогда подросток облил знакомого горючим и поджег, однако позже испугался и потушил его.

После этого молодой человек вынес пострадавшего во двор, оставил его там, а сам вернулся домой и продолжил заниматься своими делами. Позже домой вернулась мать парня и нашла обгоревшего мужчину. Она вызвала скорую, однако через несколько дней он умер от ожогов третьей степени.

Против подростка возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное с особой жестокостью). Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что молодой человек страдает хроническим психическим расстройством и не может осознавать характер своих действий и руководить ими. Материалы дела передали в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Это не первый подобный случай на Кубани. В конце ноября 2019 года в Крымском районе после ссоры мужчина поджег дом, в котором находилась его сожительница. Она пыталась выбраться, но на нее упала часть уличного навеса, и женщина погибла. В августе военный заживо сжег таксиста, чтобы продать его машину и закрыть кредит.

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В Новороссийске подросток заживо сжег мужчину, который испачкал его диван

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