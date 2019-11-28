На Кубани женщина погибла под завалами сгоревшего дома, который поджег ее сожитель

Установлено, что 49-летний мужчина жил в доме на улице Шоссейной на хуторе Свет со своей 62-летней сожительницей. По версии следствия, вечером 23 ноября они выпивали и начали ссориться на бытовой почве. Во время конфликта женщина стала оскорблять сожителя. Тогда он взял канистру с бензином, разлил его на первом этаже дома и поджег. После этого злоумышленник выбежал на улицу и спрятался в огороде.

В момент возгорания женщина находилась на втором этаже. Она попыталась спастись и выбраться наружу, но на крыльце на нее упала часть уличного навеса.

Пожар увидели соседи и вызвали спасателей. После того, как огонь был потушен, на месте пожара нашли тело женщины. Медики установили, что она умерла из-за полученных повреждений.

Мужчину задержали, его обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили 28 ноября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.