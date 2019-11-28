На Кубани женщина погибла под завалами сгоревшего дома, который поджег ее сожитель

Краснодарский край

Распечатать

В Крымском районе в ноябре местного жителя обвинили в убийстве женщины

Установлено, что 49-летний мужчина жил в доме на улице Шоссейной на хуторе Свет со своей 62-летней сожительницей. По версии следствия, вечером 23 ноября они выпивали и начали ссориться на бытовой почве. Во время конфликта женщина стала оскорблять сожителя. Тогда он взял канистру с бензином, разлил его на первом этаже дома и поджег. После этого злоумышленник выбежал на улицу и спрятался в огороде.

В момент возгорания женщина находилась на втором этаже. Она попыталась спастись и выбраться наружу, но на крыльце на нее упала часть уличного навеса.

Пожар увидели соседи и вызвали спасателей. После того, как огонь был потушен, на месте пожара нашли тело женщины. Медики установили, что она умерла из-за полученных повреждений.

Мужчину задержали, его обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили 28 ноября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Крымский район Пожары Следственный комитет смерть Убийство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В России смогут принудительно обследовать на туберкулез
На Кубани женщина погибла под завалами сгоревшего дома, который поджег ее сожитель
На Кубани завели пять дел против ЧВК «Е.Н.О.Т.». СК считает, что преступления курировали майоры ФСБ из Москвы
В Краснодаре прохожий хотел остановить драку и покалечил участника потасовки
Пуликовский стал вице-губернатором Кубани. Это его пятая должность с марта
В Дагестане силовики задержали членов крупной банды «Шараповские», связанной с сотрудниками МВД

Лента новостей

На Кубани завели пять дел против ЧВК «Е.Н.О.Т.»

СК считает, что преступления курировали майоры ФСБ из Москвы

Пуликовский стал вице-губернатором Кубани

Это его пятая должность с марта

На Кубани женщина погибла под завалами сгоревшего дома, который поджег ее сожитель
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале