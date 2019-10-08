В Сочи военный заживо сжег таксиста, чтобы продать его машину и закрыть кредит

Рядовой, который проходил военную службу по контракту в части 09332, в августе 2018 года уехал в отпуск в Сочи. Молодой человек решил улучшить свое материальное положение и рассчитаться с кредитом, поэтому 2 августа он остановил в центральном районе курорта автомобиль Toyota Corolla. Парень попросил таксиста отвезти его в заранее выбранное им безлюдное место, предварительно сев в машине сзади. Когда они приехали, военный несколько раз ударил водителя кулаком по голове и дважды ножом в грудь. После этого он схватил мужчину за шею и держал так до тех пор, пока тот не потерял сознание.

Осознавая, что мужчина еще жив, молодой человек перетащил его от автомобиля до кучи строительного мусора, где придавил автомобильными покрышками и поджег. После этого военный на похищенном автомобиле приехал к родственникам в Горячий Ключ. Там он арендовав гараж, куда поставил машину со снятыми номерами. Спустя несколько дней рядового задержали. Ущерб составил 655 тыс. рублей.

Молодого человека признали виновным по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Приговором Южного окружного военного суда рядовому назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить потерпевшей стороне более 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда и расходов на погребение, сообщили в пресс-службе Главного ВСУ СК России.