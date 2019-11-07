Краснодарец во время ссоры поджег занавеску и устроил пожар в многоэтажке на улице Котлярова

Краснодарский край

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Сотрудники полиции Краснодара 7 ноября задержали предполагаемого виновника пожара в доме на улице Котлярова

Пожар в доме на Котлярова, 17 произошел утром 5 ноября. Из здания эвакуировали 40 жильцов, из них спасли 10 человек, среди которых были 4 ребенка. Огонь потушили через 18 минут после поступления сигнала в МЧС.

После пожара местные жители поймали жильца многоэтажки, который, по их предположению, устроил пожар. Его повалили на землю и избили, писали «Кубанские новости». По предварительным данным, он был пьян.

Мужчина вырвался и скрылся. Через некоторое время он вернулся домой. Тогда его задержали и заключили под стражу.

«По подозрению в умышленном поджоге квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома по улице Котлярова, 17, сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Чеченской Республики. После пожара мужчина вернулся в съемную квартиру, где и был обнаружен стражами правопорядка», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

На допросе подозреваемый признался, что поругался с сожительницей и во время ссоры поджег занавеску в одной из комнат. Конфликт произошел на почве ревности. Также он заявил, что не имеет претензий к гражданам, с которыми у него произошел конфликт после пожара.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В МВД также установили, что житель Чечни неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей. Он освободился из колонии в мае 2019 года, после чего приехал в Краснодар.

Краснодар Пожары Полиция

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