МТС рассказала, что покупали в салонах компании на Кубани в 2019 году

Речь о смарт-часах, наушниках, беспроводных зарядных устройствах и разнообразных датчиках. В 2020 году рост продаж аксессуаров прогнозируется еще более значительным в результате роста числа умных колонок с голосовым ассистентом и датчиков для умного дома.

В 2019-м жители юга РФ покупали смартфоны примерно в том же количестве, что и годом ранее. По сравнению с 2018 годом, в 2019-м средняя цена смартфона выросла с 17 786 рублей до 18 505 рублей. Пользователи чаще выбирают смартфоны среднего и высокого ценового сегмента, которые должны работать быстрее и обеспечивать комфортное использование. Тренд года среди смартфонов — увеличение числа камер. В 2019 году продажи гаджетов с тремя и более объективами выросло более чем в 12 раз по сравнению с 2018-м.

На фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров значительно вырос. Носимые устройства — умные часы и фитнес-трекеры — стали покупать в 2 раза чаще. При этом их средняя цена снизилась с 8 117 рублей до 7 540 рублей. Главный аксессуар прошлого года — беспроводные наушники. Это одна из самых быстрорастущих категорий гаджетов. За год продажи в натуральном выражении выросли более чем в 3 раза. Средняя цена упала на 1700 рублей за счет появления большого числа недорогих моделей.