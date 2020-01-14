МТС рассказала, что покупали в салонах компании на Кубани в 2019 году
Аналитики МТС сообщили, что в 2019 году жители Краснодарского края и республики Адыгея предпочли расширять функционал гаджетов за счет дополнительных устройств
Речь о смарт-часах, наушниках, беспроводных зарядных устройствах и разнообразных датчиках. В 2020 году рост продаж аксессуаров прогнозируется еще более значительным в результате роста числа умных колонок с голосовым ассистентом и датчиков для умного дома.
Как устроен интернет вещей:
В 2019-м жители юга РФ покупали смартфоны примерно в том же количестве, что и годом ранее. По сравнению с 2018 годом, в 2019-м средняя цена смартфона выросла с 17 786 рублей до 18 505 рублей. Пользователи чаще выбирают смартфоны среднего и высокого ценового сегмента, которые должны работать быстрее и обеспечивать комфортное использование. Тренд года среди смартфонов — увеличение числа камер. В 2019 году продажи гаджетов с тремя и более объективами выросло более чем в 12 раз по сравнению с 2018-м.
На фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров значительно вырос. Носимые устройства — умные часы и фитнес-трекеры — стали покупать в 2 раза чаще. При этом их средняя цена снизилась с 8 117 рублей до 7 540 рублей. Главный аксессуар прошлого года — беспроводные наушники. Это одна из самых быстрорастущих категорий гаджетов. За год продажи в натуральном выражении выросли более чем в 3 раза. Средняя цена упала на 1700 рублей за счет появления большого числа недорогих моделей.
Еще статистика от МТС:
Рынок беспроводных наушников в 2019 году рос за счет Apple, Samsung и Xiaomi. Продажи гарнитур Apple увеличились на 123% по отношению к прошлому году, Samsung выросли на 106%. Топ-3 модели беспроводных наушников: Apple Airpods, Apple Airpods 2, Samsung Galaxy Buds.
Продажи умных часов росли в 2019 году за счет следующих брендов: Samsung — 113%, Garmin — 57% и Apple — 48%. Топ-3 модели: Apple Watch Series 4 44 мм, Apple Watch Series 4 40 мм, Samsung Galaxy Watch Active.
Среди фитнес-браслетов популярностью пользовались бренды: Xiaomi — 124%, Honor — 74%, Jet — 70%. Топ-3 модели: Xiaomi Mi Band 3, Xiaomi Mi Smart Band 4, Xiaomi Mi Band 2.
Топ-3 смартфонов в 2019 году на юге РФ полностью состоит из продуктов Samsung: это модели Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy J2 Core.
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