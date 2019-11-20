По статистике МТС осенью краснодарцы проводили выходные в парках и магазинах

МТС собрала статистику о досуге краснодарцев осенью 2019 года на основе геолокаций и пользовательских предпочтений

Этой осенью жители Краснодара больше, чем в предыдущие три года, проводили время на улицах. Популярнее всего в выходные дни оказались парки. На первом месте — парк «Краснодар». Далее — Чистяковская роща и Солнечный остров. К вечеру росло число людей на Красной в промежутке от Гимназической до Главной городской площади.

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Из ТРЦ краснодарцы предпочитали в выходные посещать «Мегу Адыгею» и «Красную площадь». Топ-3 замкнул Ozz Молл. При этом парки краснодарцы чаще посещают по субботам, ТРЦ — по воскресеньям.

Выезжая на выходных за город, краснодарцы чаще всего они направляются в сторону Динского и Красноармейского районов, к дачам. Популярен и Горячеключевской район.