Исследование: жители Майкопа больше краснодарцев читают в приложении «МТС Библиотека»

МТС изучила статистику посещений и скачиваний книг в приложении «МТС Библиотека» с начала 2019 года и выяснила, что в Майкопе читают больше, чем в Краснодаре

По данным исследования, жители Адыгеи в среднем читают 5,7 книги в месяц, тогда как краснодарцы — 4,6 книги. Адыгея вошла в топ-10 читающих регионов России, опередив Москву по среднему количеству прочитанных книг на одного пользователя «МТС Библиотеки». Однако в Краснодаре живет читатель, который с начала года скачал рекордные 445 книг в «МТС Библиотеке». В Майкопе максимум скачиваний на одного пользователя — 213 книг.

Краснодарцы предпочитают романтический жанр: это и любовное фэнтези, и зарубежные любовные романы. Больше всего жителей столицы Кубани прочли «Шантарам» Грегори Робертса и «Самую таинственную тайну и другие сюжеты» Бориса Акунина. В Майкопе чаще других скачивали книгу из области эзотерики и самосовершенствования — «Сила подсознания, или как изменить жизнь» Джо Диспенза. В Адыгее скачивали много современной русской литературы и зарубежных детективов. В целом читатели из республики показали большее разнообразие в выборе литературных жанров. Статистика МТС также показала, что все больше абонентов обращаются к легальному контенту. Количество пользователей «МТС Библиотеки» в 2019 году увеличилось на 50% по сравнению с первым полугодием 2018-го. Сезонность не влияет на число онлайн-читателей, однако в среднем один читатель скачивает зимой на четверть книг больше, чем летом.